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簽病主法不只是考慮「自己」 末期患者為女兒繼續治療

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台北慈濟醫院放射腫瘤科主任常佑康呼籲病主法修法應納入「關係人輔導與仲裁機制」，讓溝通與執行更順利。本報資料照片
台北慈濟醫院放射腫瘤科主任常佑康呼籲病主法修法應納入「關係人輔導與仲裁機制」，讓溝通與執行更順利。本報資料照片

《病人自主權利法》修正草案近日舉行公聽會，台北慈濟醫院放射腫瘤科主任常佑康當時以臨床案例說明，病人希望終止治療、配偶也同意，卻因女兒堅決反對，導致病人歷經8個月才順利執行預立醫療決定（AD），因此呼籲修法應納入「關係人輔導與仲裁機制」，讓溝通與執行更順利。

立委王育敏、劉建國的修正草案中新增內容明訂，當病人已無法明確表達意願、且曾簽署預立醫療決定時，關係人不得妨礙醫療機構或醫師依其預立醫療決定（AD）內容作為。常佑康盼以此案例會應「關係人」在醫療決定影響具有重要性，然而卻引發網友熱議，不少人質疑女兒太自私，以及應該要以病人意願為主等。

常佑康今再度說明，日公聽會發言時間有限，無法詳細說明，可能導致社會誤解。當時病人意識清楚，但因病程後期生活品質惡化，深思熟慮後希望終止治療，配偶也尊重並同意。不料，女兒因過去曾疏於照顧病人，心懷愧疚，甚至辭職希望全心照顧患者，因此拜託患者繼續治療；病人見女兒用心，也改變決定，才會導致有8個月的期間才執行AD。

「這不只是『愛不愛自己』，也是考慮愛家人。」常佑康表示，這個案例呈現病人考慮女兒心情繼續治療，女兒也持續照顧病人一督按時間，最後病人進入生命末期，女兒終於放下不捨，讓長者不再受苦。「這是一個愛與被愛、贖罪與原諒、因愛而放手的案例。」

常佑康說，我們不是生活在荒島的魯賓遜，而是擁有社會關係的存在，做任何決定都會考慮到身邊家人的感受與想法，因為這是「關係自主」的展現，而不是個人主義式的自主。

常佑康康強調，臨床醫療團隊的挑戰，在於如何發現與同理，反對啟動AD家屬的深層動機與情感脈絡，而非貿然將其歸類為「干涉病人自主」。他認為，制度設計上應加入「家屬輔導與仲裁機制」，協助醫療團隊更妥善處理情感與倫理上的衝突。

關係 患者

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