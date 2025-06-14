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高雄創價美術館又有新特展 台灣現代陶先鋒李茂宗展出

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
李茂宗與其作品合影，陶藝特展將在高雄創價美術館展出至10月。記者巫鴻瑋／攝影
李茂宗與其作品合影，陶藝特展將在高雄創價美術館展出至10月。記者巫鴻瑋／攝影

高雄創價美術館浮世繪國際特展創下17萬人次觀展，館方即日起再跨界聯合當代水墨巨擘李奇茂大師與台灣現代陶藝先鋒李茂宗大師，展出水墨與陶藝特展，期盼透過藝術的價值超越國界、族群與歷史的界線，讓台灣藝術能夠進一步讓民眾認識。

台灣創價學會介紹，今次跨界展出的作品都是由已在國際享有盛譽的2名大師，李茂宗及已故大師李奇茂所創作，作品收藏於全球各美術館中，今特別移展其中多項作品，讓民眾也能在創價美術館的場域一次認識。

李奇茂與李茂宗跨界特展從即日起將展出至10月17日，今上午開幕式，前國防部長馮世寬、前文化部長李永得及前內政部長廖了以等人都特別出席參與，李茂宗也親自出席感謝，並向與會來賓介紹他的創作心路。

李茂宗提到，他在1970年代首次舉辦台灣的現代陶藝展，過去台灣連「陶藝」的概念都還沒有，但他將創作的陶藝作品到全世界展出，讓全世界認識台灣陶藝的價值，他的藝術創作特色是「破壞」，讓陶藝不再是傳統的墨守成規。

成功大學名譽教授蕭瓊瑞表示，藝術的偉大就是可以超越族群、黨派、文化，再偉大的國家都會結束，諸如羅馬帝國曾經的輝煌如今也不復存在，但藝術永遠會留存下來，因此藉由李奇茂及李茂宗大師的作品，能凸顯藝術在人們心中的價值。

李永得致詞提到，李茂宗老師是傑出客家鄉親，出身苗栗造橋的李茂宗，過去就曾與客委會有過多次合作，因此他在擔任客委會主委期間，也數次拜訪李茂宗老師，藉由李茂宗老師的陶藝作品讓大家都了解到現代陶的藝術之美。

苗栗縣文觀局副局長徐建南也代表苗栗縣長鍾東錦特別南下致意，他提到李茂宗是「苗栗之光」，苗栗縣府希望藉由這次展覽成效，評估在苗栗將專門設立「李茂宗陶藝博物館」，希望將苗栗3大工藝，木雕、編織、苗栗陶教育向下扎根。

陶藝大師李茂宗介紹其作品，作品特色跳脫傳統框架，以「破壞」為陶藝注入新靈魂。記者巫鴻瑋／攝影
陶藝大師李茂宗介紹其作品，作品特色跳脫傳統框架，以「破壞」為陶藝注入新靈魂。記者巫鴻瑋／攝影
陶藝大師李茂宗與前文化部長李永得、前國防部長馮世寬及前內政部長廖了以等人在特展開幕上合影。記者巫鴻瑋／攝影
陶藝大師李茂宗與前文化部長李永得、前國防部長馮世寬及前內政部長廖了以等人在特展開幕上合影。記者巫鴻瑋／攝影
高雄創價美術館繼浮世繪國際特展後，再展出李奇茂與李茂宗大師的水墨與陶藝跨界特展。記者巫鴻瑋／攝影
高雄創價美術館繼浮世繪國際特展後，再展出李奇茂與李茂宗大師的水墨與陶藝跨界特展。記者巫鴻瑋／攝影

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