肝基會推全民腹超運動 今天為南庄逾300原民免費篩檢

肝病是台灣的國病，肝病防治學術基金會（肝基會）多年來推動「今年超了沒？腹超十年計畫」，今天在港澳台灣慈善基金會愛心獎的支持下，至苗栗縣南莊鄉免費協助當地30歲以上原鄉居民接受肝病、癌症指數、血液常規篩檢及腹部超音波檢查，並提醒當地民眾留意肝臟檢查重要性，若發現數值異常，應回醫療院所接受治療，並定期追蹤，共同為根除台灣肝病努力。

篩檢活動在苗栗縣南莊市場舉行，苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣政府衛生局長楊文志、苗栗縣南庄鄉鄉長羅春蓮、肝基會肝病篩檢執行長劉泮甫、政大EMBA校友會理事長戴治中、南庄鄉衛生所主任莊美玲均到場，預計服務300位泰雅族及賽夏族原住民。楊文志說，南庄具多元文化特色，客家人為主要族群，但也有原住民族，肝基會推廣肝炎防治及肝癌篩檢，深入台灣各角落，令人敬佩。

劉泮甫表示，肝臟病變通常「靜悄悄」無明顯症狀，一旦發生不可逆病變時，臨床上常已無法積極治療，為此，事前預防及篩檢工作非常重要，近年B型、C型肝炎藥物獲健保給付，國內肝硬化、肝癌發生率緩慢下滑，但每年仍有7千餘人死於肝癌、5千餘人死於肝硬化，「面對肝癌的不二法門，就是在腫瘤還沒有長大、出現症狀之前就先找到它，並將之根除。」

「肝臟沒有神經，很多民眾自我健康管理觀念不足，利用醫療資源較被動。」劉泮甫說，希望「今年超了沒?全民腹超十年計劃」活動，希望成為一股全民運動，從北到南任何偏鄉角落，甚至外島遍地開花，建議40歲以上民眾，每年都要做一次腹部超音波，能早期發現肝癌，及早有效治療。

本次篩檢活動感謝苗栗縣政府、衛生局指導，由肝病防治學術金會、港澳台灣慈善基金會主辦，南庄鄉衛生所、南庄鄉公所、為恭醫療財團法人為恭紀念醫院、政大EMBA校友會協辦。