台灣獲2027年世界護理大會舉辦權 逾5千護理師將來台

國際護理協會（ICN）每年舉辦國際護理大會，今年於芬蘭赫爾辛基舉行，昨天閉幕典禮中，正式宣布由台灣護理學會取得將於2027年舉行的第31屆國際護理大會主辦權。這是台灣第二次取得該大會舉辦權，衛福部指出，屆時將有來自全球逾百國家，共5千名護理專業人員與會，對我國護理專業是一項重要肯定，也是台灣參與國際健康與公共衛生發展重要里程碑。

衛福部照護司長蔡淑鳳表示，台灣能再度獲得護理大會主辦權，除台灣護理人員長期累積護理實力外，也與我國積極解決新冠疫情造成護理人力荒有關，疫情後，全球均面臨護理人力缺乏，政府提出護理人力整備12項策略計畫，由行政院拍板4年編列275億元解決護理人力問題，獲國際評審委員一致認同。

「面對近年國內護理人力挑戰 ， 衛生福利部持續推動護理人力政策整備計畫。」蔡淑鳳說，計畫內容包括提升護理人員工作條件、優化護理職場環境、投資護理教育資源與培育護理⼈才等，致力打造更具永續力與支持系統的護理人力及健康照護體系，2027年主辦國際大會，「將是台灣再次向世界展現健康台灣的重要時刻。」

獲知取得主辦權，在芬蘭參加大會的台灣團員都相當開心。衛福部指出，部長邱泰源過去2年在世界衛生大會，均向ICN表達我國爭取年會主辦意願，ICN來台評選時，邱泰源也親自接待，展現舉辦該大會意願，最終「集眾人之力加持」，讓台灣護理學會順利取得主辦權，將與全球交流經驗，展現台灣護理及健康照護專業、韌性與溫度。