急診外科婦產科都滿招 北榮陳威明感謝業外收入挹注

台北市醫師公會即將於明年迎來創會百年，啟動「百年風華．傳承永續」系列講座，首場於今日揭開序幕。由台北榮總院長、骨科權威陳威明打頭陣，他以37年從醫歷程出發，強調醫療制度改革必須重視年輕人，也要改善環境給與合理給付。

明年台北市醫師公會將迎來創會百年，舉辦一系列講座，今天由台北榮總院長、骨科權威陳威明作為首名講者揭開序幕。他從自己行醫37年，他從花蓮鳳林榮民醫院開始，當時資源貧乏，不只手術室會漏水，甚至貓會闖入，但堅守「盡力而為，做好當下」的信念，也受到當時老師羅惠熙「不要扼殺年輕人創意」的啟發，奠定改革基礎。

擔任北榮院長以來，陳威明推動的「五好政策」防疫好、照顧好病人與同仁、教好學生、營造好工作環境、建立跨體系合作。他認為，只有讓員工無後顧之憂才能提供服務，包含改善員工宿舍、提供三餐補助、設立幼兒園、醫院綠化，每月還會親筆致信全院同仁，公開院務進度與承諾。

「你要讓年輕人感受到醫院重視他」，陳威明驕傲地說，今年北榮的外科、婦產科、急診住院醫師全數收滿，不是只要給合理薪資，要根據外面環境變動調整，合理值班費、加班費、獎勵都要，並且院也要有和諧、團結的氣氛才可以把人留下。

陳威明也說，醫院給付必須要推動「不同工不同酬」，例如外科住院醫師工作量大，薪資多8000元；兒童外科受到少子化影響，沒人想做則給主治醫師每個月加薪5萬元，希望他們扮演向消防隊般角色，需要的時候就可以發揮能力及時幫忙。婦產科醫師則是針對固定照顧的孕婦，臨時半夜接生的大夜班加發6000元。

陳威明強調，北榮並非以營利為目的，大多數的盈餘來自於「業外收入」，很多人來北榮用餐、停車等這些從健保延伸的消費行為，都對醫院營運有幫助，自己心存感激，希望把這些經費挹注用在醫院發展，讓醫院跟員工可以一起進步。

台北市醫師公會理事長洪德仁表示，回顧1926年，不論是日本籍或是本國籍的台北醫師會，這是台灣光復後全國成立的第一個民間團體，明年即將達到版年里程碑，將舉辦「百年風華．傳承永續」系列講座，預計辦理20場講座，將邀請不同領域的醫界代表接續登場，傳承醫學初心，共同描繪醫療永續未來。