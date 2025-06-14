快訊

衝突升溫！伊朗揚言加劇回應以色列攻擊 恐攻擊美國中東基地

聽新聞
0:00 / 0:00

她為照顧愛滋母頻缺課 專家估3%兒少是未成年照顧者

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
暨南大學社工系主任吳書昀指出，未成年家庭照顧者，是指未滿18歲，照顧身心障礙、患病或衰弱家庭成員者，他們必須處理私密性、危險性高的照護任務。照顧者示意圖，非新聞事件當事人。圖／本報資料照片
暨南大學社工系主任吳書昀指出，未成年家庭照顧者，是指未滿18歲，照顧身心障礙、患病或衰弱家庭成員者，他們必須處理私密性、危險性高的照護任務。照顧者示意圖，非新聞事件當事人。圖／本報資料照片

受人口老化、少子化夾擊，加上家庭結構變遷，許多未成年照顧者，在小學、中學時期，被迫擔負照顧父母、祖父母重任。暨南大學社工系主任吳書昀指出，未成年家庭照顧者，是指未滿18歲，照顧身心障礙、患病或衰弱家庭成員者，他們必須處理私密性、危險性高的照護任務，例如幫父親洗澡、協助如廁等，影響自身身心發展。

吳書昀曾訪談一位國中二年級女性未成年照顧者小恬。她表示，小恬母親被已逝父親傳染愛滋病，生活幾乎無法自理，必須由小恬協助餵藥、洗澡、換尿布，除照顧母親外，小恬還需煮飯、打掃家裡、照顧年幼胞妹，且為此經常缺課，也在照顧過程中，經常不堪負荷流淚，一度想要離開家庭，「除照顧長輩，還要扶持年幼手足，導致高度壓力，是許多未成年照顧者共同心聲。」

吳書昀說，國內缺乏未成年照顧者正式服務系統與相關統計，只能參考國外數字，以英國為例，當局曾針對英格蘭地區進行未成年照顧者普查，發現5至16歲未成年照顧者占所有兒少比率，女孩為1.5%、男孩為1.2%；另有學者預估，在多數「工業化資本社會」，未成年或年輕成人照顧者比率，約占同族群人口2%至8%，台灣數據應落在此範圍內。

衛福部社家署視察呂南青表示，該署112年9月起，在社安網脆弱家庭系統中，新增未成年照顧者註記功能，提醒社工訪視案家時，多留意家庭內是否有未成年擔任照顧者情況，113年最新統計，家有未成年照顧者家庭，約占脆弱家庭新進案件數0.6%。不過，此數據仍不夠完整，需加上教育現場辨識通報，才會更完整。

家庭照顧者總會秘書長陳景寧說，日本未成年照顧者比率約5%至6%，不過這數據包含因家長失能，未成年者協助照顧手足的人數，台灣社會文化環境與日本相似，依此數據推估，扣除照顧手足者，國內實際照顧長輩的未成年照顧者，占比約整體兒少2%至3%。國內脆弱家庭數量本就不多，且經過篩選，無法反應全台未成年照顧者人數，建議政府盡快落實普查。

呂南青說，各國對未成年照顧者定義不同，且年齡定義廣泛，經行政院113年2月份專案會議討論，國內共識是將未成年照顧者定義為18歲以下未成年者，對家中成年人之照顧。目前教育部已請學者研議未成年照顧者辨識工具，衛福部長照司已修訂長照高負荷家庭初篩指標，長照從業人員發現主要照顧者小於18歲時應主動通報。另，去年社安網人員教育訓練，已將未成年照顧者列入題綱。

長照 脆弱 未成年

延伸閱讀

分布太稀疏 林萬億籲社安網2.0每15萬人設1家社福中心

逢甲大樹倒塌壓死碩士生 檢將會同樹木專家到校內勘驗

嘉基喘息咖啡 4年來1700杯陪伴照顧者

全台逾37萬失智人口 「忘了我記得」真實照顧現場淚崩

相關新聞

車模疑打牛奶針亡⋯使用診所增 食藥署：去年共1890家

有「車模界林志玲」稱號的女模蔡語芯，傳出在台北市法瑞診所施打牛奶針後陷入昏迷，昨已拔管，台北市政府衛生局已介入調查這起爭...

獨／台南20年「石頭燒肉 永康館」熄燈！網友：太突然

想吃要快！台南永康高人氣、經營近20年的吃到飽餐廳「石頭燒肉 永康館」近日發布公告，表示因租約到期，將於6月22日結束營...

醫師加班免稅上路 陳自諒憂未統一加班定義恐無法落實

近期衛福部提出「醫師加班免稅」新制，中國醫藥大學新竹附設醫院院院長陳自諒也在臉書分享看法，他認為若沒有明確而一致的「加班...

4縣市亮高溫黃燈 台東縣金峰鄉達36.2度

中央氣象署今天下午發布高溫資訊，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，中午前後台北市、新北市、雲林縣、台東縣...

肝基會推全民腹超運動 今天為南庄逾300原民免費篩檢

肝病是台灣的國病，肝病防治學術基金會（肝基會）多年來推動「今年超了沒？腹超十年計畫」，今天在港澳台灣慈善基金會愛心獎的支...

台灣獲2027年世界護理大會舉辦權 逾5千護理師將來台

國際護理協會（ICN）每年舉辦國際護理大會，今年於芬蘭赫爾辛基舉行，昨天閉幕典禮中，正式宣布由台灣護理學會取得將於202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。