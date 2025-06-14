她為照顧愛滋母頻缺課 專家估3%兒少是未成年照顧者

受人口老化、少子化夾擊，加上家庭結構變遷，許多未成年照顧者，在小學、中學時期，被迫擔負照顧父母、祖父母重任。暨南大學社工系主任吳書昀指出，未成年家庭照顧者，是指未滿18歲，照顧身心障礙、患病或衰弱家庭成員者，他們必須處理私密性、危險性高的照護任務，例如幫父親洗澡、協助如廁等，影響自身身心發展。

吳書昀曾訪談一位國中二年級女性未成年照顧者小恬。她表示，小恬母親被已逝父親傳染愛滋病，生活幾乎無法自理，必須由小恬協助餵藥、洗澡、換尿布，除照顧母親外，小恬還需煮飯、打掃家裡、照顧年幼胞妹，且為此經常缺課，也在照顧過程中，經常不堪負荷流淚，一度想要離開家庭，「除照顧長輩，還要扶持年幼手足，導致高度壓力，是許多未成年照顧者共同心聲。」

吳書昀說，國內缺乏未成年照顧者正式服務系統與相關統計，只能參考國外數字，以英國為例，當局曾針對英格蘭地區進行未成年照顧者普查，發現5至16歲未成年照顧者占所有兒少比率，女孩為1.5%、男孩為1.2%；另有學者預估，在多數「工業化資本社會」，未成年或年輕成人照顧者比率，約占同族群人口2%至8%，台灣數據應落在此範圍內。

衛福部社家署視察呂南青表示，該署112年9月起，在社安網脆弱家庭系統中，新增未成年照顧者註記功能，提醒社工訪視案家時，多留意家庭內是否有未成年擔任照顧者情況，113年最新統計，家有未成年照顧者家庭，約占脆弱家庭新進案件數0.6%。不過，此數據仍不夠完整，需加上教育現場辨識通報，才會更完整。

家庭照顧者總會秘書長陳景寧說，日本未成年照顧者比率約5%至6%，不過這數據包含因家長失能，未成年者協助照顧手足的人數，台灣社會文化環境與日本相似，依此數據推估，扣除照顧手足者，國內實際照顧長輩的未成年照顧者，占比約整體兒少2%至3%。國內脆弱家庭數量本就不多，且經過篩選，無法反應全台未成年照顧者人數，建議政府盡快落實普查。

呂南青說，各國對未成年照顧者定義不同，且年齡定義廣泛，經行政院113年2月份專案會議討論，國內共識是將未成年照顧者定義為18歲以下未成年者，對家中成年人之照顧。目前教育部已請學者研議未成年照顧者辨識工具，衛福部長照司已修訂長照高負荷家庭初篩指標，長照從業人員發現主要照顧者小於18歲時應主動通報。另，去年社安網人員教育訓練，已將未成年照顧者列入題綱。