分布太稀疏 林萬億籲社安網2.0每15萬人設1家社福中心

社安網第二期計畫將在今年底到期，行政院正規畫「社安網2.0」。前政委、台大社工系名譽教授林萬億對社安網提出多項建言，盼落實跨體系分工架構，並補強專業人力，維護職場安全，讓社工長留久任。地方政府設置社福中心，是社安網最基礎單位，目前全台設有156家。他表示，參考國外社福單位設置人口比率，台灣應該每15萬人設一家社福中心，社安網2.0，應至少設置234家社福中心。

林萬億今出席兒權盟「大數據時代下的社會安全網，還遺漏哪些兒少？」跨領域實務研討會。他提到，台灣目前雖有156家社福中心，但人力仍不足，且分布範圍太稀疏，參考國外制度，愛爾蘭全國設約100家社福中心，平均每8.5萬人就有1家，台灣應朝向至少每15萬人設立一家社福中心為目標，「社安網應把基層顧好，用天羅地網把台灣網住，才會讓漏接人數降到最低。」

林萬億在政委任內，促成社會安全網計畫設立。他表示，目前社福中心常常被當成家暴防治中心的一、二級預防單位，但其功能不只是服務具家庭暴力潛在風險因子的案家，應該與更多單位跨網絡合作，如與心理衛生、毒品防制、就業訓練系統合作，尤其應與學校輔導單位有更多協力，透過加強布建社福中心，才能讓社安網有足夠的基層實力，「基礎若夠扎實，國家就有救了。」

兒少「童年逆境」是另一項社安網關注度不足的群體。林萬億說，童年逆境是指發生於0至18歲童年階段前在創傷事件，如家暴、兒童虐待、性侵、性剝削、目睹家暴等，美國疾管局（CDC）調查，62%成年人曾經歷任一種童年逆境，衛福部應在社安網2.0計畫中，強化對童年逆境事件進行調查，若不及時處理，遭受童年逆境者，在成人後淪為性剝削、虐待兒少加害人機率增加。

林萬億表示，童年創傷事件容易引發「毒性壓力」後果，也就是造成兒童情緒困擾延續多年，長期度暴露於童年逆境經驗中，恐影響兒少腦部健全發展、社會發展及免疫系統發展等，甚至引發物質濫用、性病感染風險、心理健康問題等增加；社會層面則不利於兒少教育、就業及收入，以美國為例，每年造成家庭、社區及社會數千億美元社會成本。