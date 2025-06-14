快訊

衝突升溫！伊朗揚言加劇回應以色列攻擊 恐攻擊美國中東基地

300人因天候滯留馬祖 預計6/15由4架次軍機疏運

中央社／ 連江縣14日電

天候影響部分班機起降及「新台馬輪」停航等因素，馬祖有約300人滯留當地。連江縣府交旅局今天表示，由於立榮航空無運能，將申請明天由4架次軍機協助疏運。

連江縣政府交通旅遊局下午發布訊息表示，馬祖航空站下午約1時30分召開軍機疏運協調會。

交旅局長陳如嵐告訴中央社，因交通船「新台馬輪」等停航，昨天部分班機暫停起降等因素，連江縣旅行商業同業公會與馬祖防衛指揮部統計，滯留馬祖合計約300人。

交旅局說，欲往台灣卻滯留馬祖人數大約300人（包含軍方30多人）。因立榮航空無運能，且天氣預報明天的天氣可達軍機起降標準，故將申請4架次軍機，協助疏運旅客。

馬祖 立榮航空

延伸閱讀

議員提砲射擊列馬祖觀光亮點 縣府允與軍方溝通

馬祖道路多彎陡坡路況險 警監聯合啟動道安宣導與稽查

馬祖觀光人潮持續增加 連江縣舉辦道安聯合稽查

東部海域規模6.4地震…馬祖首響國家警報 未來恐有規模5餘震

相關新聞

車模疑打牛奶針亡⋯使用診所增 食藥署：去年共1890家

有「車模界林志玲」稱號的女模蔡語芯，傳出在台北市法瑞診所施打牛奶針後陷入昏迷，昨已拔管，台北市政府衛生局已介入調查這起爭...

獨／台南20年「石頭燒肉 永康館」熄燈！網友：太突然

想吃要快！台南永康高人氣、經營近20年的吃到飽餐廳「石頭燒肉 永康館」近日發布公告，表示因租約到期，將於6月22日結束營...

醫師加班免稅上路 陳自諒憂未統一加班定義恐無法落實

近期衛福部提出「醫師加班免稅」新制，中國醫藥大學新竹附設醫院院院長陳自諒也在臉書分享看法，他認為若沒有明確而一致的「加班...

4縣市亮高溫黃燈 台東縣金峰鄉達36.2度

中央氣象署今天下午發布高溫資訊，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，中午前後台北市、新北市、雲林縣、台東縣...

肝基會推全民腹超運動 今天為南庄逾300原民免費篩檢

肝病是台灣的國病，肝病防治學術基金會（肝基會）多年來推動「今年超了沒？腹超十年計畫」，今天在港澳台灣慈善基金會愛心獎的支...

台灣獲2027年世界護理大會舉辦權 逾5千護理師將來台

國際護理協會（ICN）每年舉辦國際護理大會，今年於芬蘭赫爾辛基舉行，昨天閉幕典禮中，正式宣布由台灣護理學會取得將於202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。