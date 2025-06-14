300人因天候滯留馬祖 預計6/15由4架次軍機疏運

天候影響部分班機起降及「新台馬輪」停航等因素，馬祖有約300人滯留當地。連江縣府交旅局今天表示，由於立榮航空無運能，將申請明天由4架次軍機協助疏運。

連江縣政府交通旅遊局下午發布訊息表示，馬祖航空站下午約1時30分召開軍機疏運協調會。

交旅局長陳如嵐告訴中央社，因交通船「新台馬輪」等停航，昨天部分班機暫停起降等因素，連江縣旅行商業同業公會與馬祖防衛指揮部統計，滯留馬祖合計約300人。

交旅局說，欲往台灣卻滯留馬祖人數大約300人（包含軍方30多人）。因立榮航空無運能，且天氣預報明天的天氣可達軍機起降標準，故將申請4架次軍機，協助疏運旅客。