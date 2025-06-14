台北區首季個別總額將揭曉 北榮樂觀看：馬照跑、舞照跳

健保個別醫院總額新制，除了台北區於四月起才加入，其餘皆在今年一月上路，健保署揭露第一季個別總額結果，台中榮總遭斷頭3億元，第二季結果雖尚未出爐，但遭斷頭金額恐上看5億。台北榮總院長陳威明表示，北榮早在兩年前減少夜診與假日診，急診未因新制出現醫療人球，以目前來看，醫學中心展現出高度自律。

健保個別總值新制今年上路，每家醫院的總額以去年同期量能為基礎，加上成長幅度計算額度，若是超過會打折給付，甚至不給付。台中榮總第一季斷頭3億元，近期又傳出第二季可能斷頭金額高達5億元。

陳威明說，中部地區只有台中榮總一家公立醫學中心，台北區公立醫學中心相對多，加上北榮在兩年前就開始進行夜診、假日診的自我管理跟改革，夜診最晚到九點半，並且只有保留少數特殊情況開設。

原因有二，陳威明表示，一個是考量患者交通跟安全，若是宜蘭等外縣市看診民眾，門診看到半夜12點才要如何回家？第二，假日門診以及非緊急手術取消，只保留急診手術，讓醫院同仁可以獲得真正休息，不論是要休息、陪伴家人、談戀愛都可以讓身心更充實平衡。

第二季已經接近尾聲，陳威明說，觀察目前僅剩十幾天就要結束，台北區急診沒有出現人球，展現醫學中心高度自律，相當欣慰。「醫院不是拿來看感冒的地方，醫院是治療急、重、難、罕症的」，目前看起來，個別醫院總額對台北榮總影響不大，預估可能僅有略微超出原本總額目標，但還不至於被斷頭，整體影響在可接受範圍。

陳威明表示，對於醫療環境的惡劣，醫師不願投入第一線而出現的直美潮，他強調，給予合理的薪資待遇是必要的，且需隨著物價上漲等隨之調整，現在的北榮並未受到新制而影響「馬照跑、舞照跳」。