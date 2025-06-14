獨／台南20年「石頭燒肉 永康館」熄燈！網友：太突然

想吃要快！台南永康高人氣、經營近20年的吃到飽餐廳「石頭燒肉 永康館」近日發布公告，表示因租約到期，將於6月22日結束營業。隨著消息出爐，粉絲紛紛感到不捨，表示「太難過了吃過好幾次。跟某一任男朋友也是在那裡邊吃飯邊接受的他告白的…」、「滿滿的回憶 家人生日記憶都在這裡」

連鎖餐廳「石頭燒肉」主打大眾化的吃到飽，不僅提供牛、羊、豬、雞等多種肉品，另外還有海鮮食材，以及炸物、壽司、手捲等不同內容，通通採無限量供應，獲得許多消費者青睞。包括在新竹、桃園、土城、彰化、台南、高雄等地均有分店。