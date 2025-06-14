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獨／台南20年「石頭燒肉 永康館」熄燈！網友：太突然

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
石頭燒肉永康館，預計將於6月22日結束營業。圖／擷取自石頭燒肉永康館粉絲頁
石頭燒肉永康館，預計將於6月22日結束營業。圖／擷取自石頭燒肉永康館粉絲頁

想吃要快！台南永康高人氣、經營近20年的吃到飽餐廳「石頭燒肉 永康館」近日發布公告，表示因租約到期，將於6月22日結束營業。隨著消息出爐，粉絲紛紛感到不捨，表示「太難過了吃過好幾次。跟某一任男朋友也是在那裡邊吃飯邊接受的他告白的…」、「滿滿的回憶 家人生日記憶都在這裡」

連鎖餐廳「石頭燒肉」主打大眾化的吃到飽，不僅提供牛、羊、豬、雞等多種肉品，另外還有海鮮食材，以及炸物、壽司、手捲等不同內容，通通採無限量供應，獲得許多消費者青睞。包括在新竹、桃園、土城、彰化、台南、高雄等地均有分店。

今年2月中，位於草屯的「石頭燒肉」因人力短缺問題而結束營業。此次即將於6月22日劃下句點的「石頭燒肉 永康館」，在地經營近20年，陪伴許多在地人度過歡聚時光，乃是當地的人氣餐廳，在google map累積超過4,000則評價，平均獲得4.2分。隨著公告出爐，粉絲留言表示「千萬個捨不得，陪我們全家一起長大的店」、「怎麼這麼突然」、「陪我一起長大的愛店」、「太突然了吧」

石頭燒肉永康館，預計將於6月22日結束營業。圖／擷取自石頭燒肉永康館粉絲頁
石頭燒肉永康館，預計將於6月22日結束營業。圖／擷取自石頭燒肉永康館粉絲頁

餐廳 燒肉 吃到飽

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