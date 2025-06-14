全球頂尖屈光手術專家 逾25國醫師齊聚長庚交流最新研究

全球年輕眼科醫師高峰會、台灣白內障及屈光手術醫學會年會今天在林口長庚國際會議中心舉行開幕活動，會議聚焦屈光手術的臨床實踐與科技創新，逾25國家與地區的專家學者、年輕醫師與會，也是國際難得的菁英盛會。

台灣白內障及屈光手術醫學會（TSCRS）理事長、大會主席長庚醫院教授孫啟欽表示，今年會議主題為「Building Tomorrow with Excellence in Visionary Innovation」，內容涵蓋眼科領域包括人工智慧在臨床的應用、創新手術技巧、白內障與屈光手術併發症處理、影像診斷技術、角膜與眼底疾病最新研究等多項前沿議題，以及深受好評的手術影片與臨床影像競賽等。

孫啟欽指出，在亞洲地區，近視、遠視、散光、老花等屈光不正的問題影響廣泛，根據統計，台灣青少年近視率超過85%，高度近視比率也節節上升，這類視力問題若未妥善控制，不僅影響生活品質，更可能引發視網膜剝離、黃斑部病變等併發症。

孫啟欽說，屈光手術為改善視力的重要治療途徑，從早期透過準分子雷射改變角膜形狀，達到矯正屈光不正目的的雷射屈光角膜切削術（PRK）與雷射原位角膜塑形術（LASIK），發展至今日採用飛秒雷射的角膜屈光微透鏡取出術（KLEx），手術技術與診斷工具已大幅進步，副作用大幅減低，手術更趨個人化與安全。

這次會議特別聚焦屈光手術的臨床實踐與科技創新，並邀集多位在該領域具有關鍵貢獻的國際專家，如全球首位執行人類PRK手術的教授Marguerite B. McDonald、角膜地形圖與波前像差技術開發先驅教授Stephen D. Klyce等，與台灣及全球眼科專家共同探討屈光手術的過去、現在與未來。

除了學術層面的突破，TSCRS年會也強調年輕醫師的國際交流與能力養成，在為期一天半的年輕高峰會舉行快速辯論、案例研討、論壇，以及非學術主題工作坊如訓練制度、永續醫療、跨國合作等，讓年輕醫師不僅強化臨床與研究能力，更建立跨國連結。

孫啟欽表示，這次年會是傳承與創新的交會點，結合重量級學者與年輕世代，共同為提升全球視力健康努力；對病患而言，這也意味著更個人化、低風險且精準的手術選擇將更快普及。他強調，台灣正快速邁向國際眼科創新樞紐，這場結合傳奇人物、尖端科技與國際年輕力量的醫學盛會，將為全球眼科寫下嶄新的一頁。