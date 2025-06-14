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4縣市亮高溫黃燈 台東縣金峰鄉達36.2度

中央社／ 台北14日電
高溫示意圖。圖／AI生成
高溫示意圖。圖／AI生成

中央氣象署今天下午發布高溫資訊，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，中午前後台北市、新北市、雲林縣、台東縣為黃色燈號，防攝氏36度以上高溫。

根據氣象署網站，今天截至下午1時06分，以台東縣金峰鄉攝氏36.2度最高，雲林縣斗南鎮35.6度，台北市士林區、新北市永和區各35.5度。

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，而室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等，同時適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

高溫 台東

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