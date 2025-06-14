跨國合作救援重傷患 菲國居民稱讚台灣醫護專業與溫暖

嘉義基督教醫院投入國際醫療，醫療團隊6月4日至10日前往菲律賓東內格羅斯省，展開短期醫療行動，首度與當地醫師合作執行手術，2天完成43例腫瘤切除手術，範圍從頭皮至足部皆有，專業技術讓當地醫護及居民留下深刻印象，稱讚台灣醫護人員專業與溫暖。

嘉基國際長陳俊和醫師說，一名13歲男孩因手指遭魚鰭刺傷，引發嚴重感染，幾乎面臨截肢，經整形外科醫師清創搶救後，可望保住手指；另一名患者則因電鋸意外，導致拇指幾近全斷，在資源有限下，骨科醫師以注射針代替鋼釘固定骨折，並重建甲床，創意與專業兼具，讓當地醫護及居民留下深刻印象。

陳俊和分享，醫療團隊也深入偏鄉社區，在馬比奈市及拜伊斯市舉辦大型義診，2天服務489人廣受好評，並在村落與50多名孩童以遊戲、詩歌及短劇同樂，以遊戲、活動中發現1名腦性麻痺造成右腳畸形的行動不便少女，當下安排轉介檢查，並規畫後續手術合作，盼幫助她重新站起來。