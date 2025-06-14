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西雅圖台灣觀光推廣分處成立 明年將參與同志遊行

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
觀光署北美時間6月13日在美國西雅圖舉行「觀光署駐西雅圖台灣觀光服務分處」（TTIC）揭牌儀式。圖／觀光署提供
觀光署北美時間6月13日在美國西雅圖舉行「觀光署駐西雅圖台灣觀光服務分處」（TTIC）揭牌儀式。圖／觀光署提供

為強化台灣觀光在北美的引客力道，交通部觀光署北美時間6月13日在美國西雅圖舉行「觀光署駐西雅圖台灣觀光服務分處」（TTIC）揭牌儀式，為美洲市場再增加一關鍵推廣據點。

駐西雅圖經文處長甄國清、交通部觀光署國際組長黃易成、台灣觀光協會秘書長鐘逸寧、觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢、觀光署駐洛杉磯辦事處主任林宜錚及航空業、當地旅行業代表等共同揭幕成立。

今年台灣與北美主要城市直航每周達近190架次，市場動能持續擴張，以西雅圖航線成長顯著，西雅圖成為台灣連結美國西北部的重要門戶，密集航網也為台灣開拓客源帶來利多。

甄國清致詞表示，西雅圖台灣觀光服務分處的成立，象徵著台灣與美國西北地區交流邁入新階段，未來將透過觀光與文化連結，開啟更多雙邊互動的契機。他也特別感謝交通部觀光署促成TTIC落地西雅圖。

黃易成表示，西雅圖是美國通往亞洲的重要航空樞紐，目前除了長榮航空直飛台北，中華航空也重新開航，星宇航空與達美航空相繼加入，一年內飛往台灣的航班增加四倍，美國旅客前往台灣更加便利，增加來台旅遊觀光的機會。

揭牌儀式後，隨即舉辦「西雅圖台灣觀光推廣會」，邀集在地主流旅遊業者、媒體及意見領袖，進行商務交流洽談，強化產品包裝、通路合作，鼓勵美國業者積極送客來臺，全面提升台灣旅遊品牌的國際競爭力，推進美國市場拓展，實現永續發展與互利共贏。

西雅圖TTIC地點位於西雅圖Two Union Square，鄰近Light Rail的University Street Station、Symphony Station及Westlake Station，有利對台灣旅遊有興趣的民眾前往諮詢及索取資訊，也將持續強化與當地市場的連結，提升台灣在北美市場的能見度，為推動國際觀光注入新動能，讓更多美國旅客認識並親自體驗台灣的自然之美與文化魅力。

西雅圖台灣觀光服務分處成立後，將結合多元場域與在地資源，陸續推出多項推廣活動，全面提升台灣觀光品牌的北美能見度。包括8月的「Two Days Taiwan Immersive Festival」打造沉浸式夜市體驗、9月在機場舉行的「Hey Hey Taipei」中轉轉機推廣裝置藝術，10月與明年3月聯手Expedia推出限時台灣旅遊促銷專案、5月進駐Denver Marathon強化戶外旅遊形象，以及6月參與Seattle Pride展現台灣多元包容精神。

觀光署 西雅圖 美國

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