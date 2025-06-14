梨山蘋果今年受低溫氣候損害 農業部公告現金救助10萬

台中市梨山地區盛產蘋果，但受今年3、4月低溫影響，開花期植株無法授粉受精而著果不良及落果，造成果農的嚴重損失，農政單位確認損害率已達現金救助標準，農業部公告和平區七卡段等35地段，為辦理蘋果農業天然災害現金救助地區，種植蘋果損害率達20%以上農民，6月26日前可向和平區公所提出申請每公頃現金救助10萬元。

台中市農業局指出，梨山地區每年3、4月是果樹的開花授粉期，但受低溫（遲發性）影響，植株無法授粉受精而著果不良及落果，農業局會同農業部台中區農業改良場、農糧署中區分署台中辦事處及和平區公所共同現勘後，農業部正式公告中市和平區七卡段等35地段為辦理蘋果作物的農業天然災害現金救助地區，蘋果每公頃救助10萬元

和平區公所表示，凡種植蘋果作物損害率達20%以上的農民，即日起至6月26日止，可攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向和平區公所提出申請，逾期不予受理。