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身心障礙院生化身咖啡師 畢士大HOPE COFFE暖心開張
花蓮畢士大教養院長年照顧身心障礙者，最近再成立「HOPE COFFE」咖啡廳，由老師帶領4名身心障礙院生，提供咖啡、奶茶、院生自製的各種茶點，即日起試營運，配合院生作息，每周一到周五開放。
畢士大由台灣基督教宣教士差會在花蓮設立，照顧小兒麻痺症患者、多重障礙、唐氏症、自閉症者近70年，現有上百名院生，設置烘焙坊、洗車坊、木工坊、手工坊、代工坊等訓練技藝，院方早有開咖啡廳的構想，蓋新大樓時就預留空間，不過一直未能成真，去年地震反而帶來契機。
院長戴孟蓁說，成立8年的代工坊在地震前為飯店折毛巾、浴袍，震後因觀光慘澹洗衣需求量大減，有熱心咖啡商得知提供折咖啡包的工作機會，因此契機，「HOPE COFFE」咖啡廳開張。
「HOPE COFFE」咖啡廳由一位老師帶著4位唐氏、輕中度智能障礙院生工作，院生除負責外場，也在老師指導下算錢、沖泡咖啡。
咖啡廳剛起步，院方擔心若工作量太大，老師與院生們負荷不來，不敢多做宣傳，但市長魏嘉彥很有心，聞香而來，昨天專程上門品嘗香醇咖啡，給院生們鼓勵。
魏嘉彥表示，畢士大深耕花蓮多年，服務過的身心障礙人士數以千計，他從畢士大社群媒體得知HOPE COFFE試營運消息，第一時間前往支持，看到老師院生指導院生們沖泡咖啡、清潔餐具，感覺溫暖，飲品、餐點也很美味，希望更多人支持。
戴孟蓁說，咖啡廳就設在畢士大，試營運3個月，以訓練孩子為主，並非營利，考量院生作息，營業時間訂周一到周五上午8時30分到下午3時30分，提供美式、拿鐵、手沖咖啡、奶茶、紅茶等飲品，也供應烘焙坊院生手做蛋糕、麵包、手工餅乾等小點心，目前剛起步，試營運期間還在摸索、調整，備餐、出單時間可能久一些，要請民眾耐心體諒。
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