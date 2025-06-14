蝴蝶颱風繞過海南島 粉專：預計下午登陸廣西再入華南

蝴蝶颱風目前仍維持輕颱上限的強度，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，蝴蝶颱風在繞過中國海南島後，目前位於海南島與越南之間的東京灣（北部灣）海域。已轉向東北，移動速度逐漸加快，預計今天下午左右登陸廣西，隨後深入華南內陸。

中央氣象署預報員陳姵安表示，蝴蝶颱風持續緩慢向北移動，預計登陸中國華南之後，向東北方向移動，明天晚上就會減弱為熱帶性低氣壓。台灣不會受到蝴蝶颱風影響，不過，當它向東北移動的時候，會有些水氣殘留，併入到北方的梅雨鋒面系統內，所以北方的梅雨鋒面水氣會偏多狀況。

陳姵安表示，鋒面系統下周一晚上向南邊移動到華中地區，蝴蝶颱風殘留的水氣就會併入到梅雨系統鋒面上，而這個梅雨系統就會稍微南壓一點，下周二晚上台灣就會稍微受到它的水氣影響，而屆時台灣附近吹西南風，其實水氣上會是偏多一點。