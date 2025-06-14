嘉基醫療團隊菲律賓傳愛 2天完成43例手術助患者重獲新生

嘉義基督教醫院長期投入國際醫療，4至10日組團到菲律賓東內格羅斯省醫療宣教，首度與當地醫師合作，2天完成43例腫瘤切除手術，安排1名腦性麻痺造成右腳，畸形行動不便的少女手術，強化跨國醫療協作，深耕國際公益醫療。

2024年嘉基與菲律賓東內格羅斯省簽合作備忘錄，這次醫療任務是合作重要里程碑，包含院內手術合作及社區義診，獲當地政府與合作夥伴支持，嘉基與拜伊斯醫院首次在當地醫院合作執刀，共完成43例腫瘤切除手術，內容多元，醫療團隊也處理多起緊急個案，展現專業能力與人道使命感。

嘉基國際長陳俊和醫師分享，1名13歲男孩手指遭魚鰭刺傷引發嚴重感染，幾乎面臨截肢，經整形外科醫師清創搶救，保住手指；另名患者因電鋸意外拇指幾近全斷，骨科醫師以注射針代替鋼釘固定骨折，重建甲床，創意與專業兼具，讓當地醫護與居民留下深刻印象。

除手術合作，醫療團隊深入偏鄉社區，在馬比奈市及拜伊斯市舉辦2場大型義診，5位專科醫師提供成人兒童診療服務，還有針灸、推拿、諮詢，協助民眾緩解慢性疼痛；另有口腔檢查、拔牙及兒童牙齒塗氟，提供藥品與衛教諮詢，2天服務489人獲好評。