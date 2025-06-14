蝴蝶仍輕颱上限、結構很完整 鄭明典曝關鍵原因

今年第1號颱風蝴蝶，目前強度仍是輕度颱風，今天上午8時的中心位置在海口西北西方170公里海面上（鵝鑾鼻西方1250公里海面上），以每小時25公里速度，向北北東轉東北進行。

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，蝴蝶颱風結構仍很完整，對台灣無直接影響。蝴蝶颱風所處環境垂直風切大，海洋熱含量也不特別高，又有地形影響，它還是能維持輕度颱風結構一段不算短的時間。

鄭明典表示，主要是它在季風低壓內發展，外圍有強風，颱風本身的輻合使季風低壓環流內縮，內縮過程角動量保守作用，將季風低壓的角動量轉換成颱風的角動量，維持颱風內部結構的完整。

中央氣象署預報員陳姵安表示，蝴蝶颱風還是維持輕颱上限的強度，持續緩慢向北移動，預計登陸中國華南之後，向東北方向移動，預期24小時以後、明天晚上就會減弱為熱帶性低氣壓。之後台灣不會受到蝴蝶颱風影響，不過，當它向東北移動的時候，會有些水氣殘留，併入到北方的梅雨鋒面系統內，所以北方的梅雨鋒面水氣會偏多狀況。