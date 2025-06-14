雨停明天更晴熱 下周蝴蝶殘餘水氣加持梅雨鋒面 大雨再轟中南部

今天清晨南部地區有大雨發生，尤其屏東山區有局部豪雨發生，各地雨勢目前逐漸趨緩。中央氣象署預報員陳姵安表示，台灣海峽上還是有發展比較劇烈一點的對流，澎湖附近留意可能有西南風帶來的水氣造成的劇烈降雨，台灣附近水氣逐漸趨緩當中。

目前降水狀況，陳姵安表示，因水氣殘留，不定時有零星降雨。不過，今天的降雨主要會是午後雷陣雨，尤其是中部以北、東北部、東部地區，今天的午後雷陣雨會發展得比較旺盛一點。今天水氣逐漸減少，未來1周水氣還會更少。

陳姵安表示，蝴蝶颱風還是維持輕颱上限的強度，持續緩慢向北移動，預計登陸中國華南之後，向東北方向移動，預期24小時以後、明天晚上就會減弱為熱帶性低氣壓。之後台灣不會受到蝴蝶颱風影響，不過，當它向東北移動的時候，會有些水氣殘留，併入到北方的梅雨鋒面系統內，所以北方的梅雨鋒面水氣會偏多狀況。

她說，而鋒面系統下周一晚上向南邊移動到華中地區，蝴蝶颱風殘留的水氣就會併入到梅雨系統鋒面上，而這個梅雨系統就會稍微南壓一點，下周二晚上台灣就會稍微受到它的水氣影響，而屆時台灣附近吹西南風，其實水氣上會是偏多一點。

尤其下周三轉偏南風，陳姵安表示，或是受到副熱帶高壓影響下，偏東南風的天氣型態，可能在東南部地區降雨會比較多一點；但在西南風影響下，漸漸轉成偏東南風天氣，中南部地區可能的降雨又會開始趨緩。下周四、下周五台灣附近都是受到副熱帶高壓影響，天氣比較偏好的狀況，各地多雲到晴，迎風面的水氣也會有稍微減少的趨勢。

未來1周雨量觀測，陳姵安表示，過去24小時南台灣的縣市累積雨量接近200毫米，甚至200毫米以上的降雨。今天清晨雨勢明顯趨緩，南部降雨已趨緩，其他地區留意午後雷陣雨，不排除可能午後有對流往北部地區移動。明天水氣更偏少，午後降雨範圍偏小，各地多雲到晴。

陳姵安表示，但是到了下周一、下周二，西南風又起來，且受到水氣殘留影響，降雨有愈來愈大的趨勢；下周一中南部留意可能有陣雨或雷雨現象發生，甚至有局部較大雨勢，其他地區午後雷陣雨。

下周二雨勢會更大一點，陳姵安表示，除了中南部地區，其他地方尤其清晨到上午，北部地區可能有陣雨或雷雨現象，所以下周二偏向西半部地區都容易有陣雨或雷雨，尤其中南部可能有雷雨，留意會有局部大雨發生機會。

陳姵安表示，下周三水氣仍然偏多，但跟下周二降雨區域範圍比較不一樣，下周三偏東南部局部陣雨，其他地區午後各地雷陣雨，下周四、下周五還是偏東南風影響，但降雨逐漸趨緩。

今天西南風偏強，陳姵安表示，上午至明天晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台東縣（含綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

高溫趨勢，陳姵安表示，今天各地降雨趨緩，高溫都有在回升當中。未來1周各地都會在30度以上。明天、下周一東南部地區因水氣偏少，又吹西南風，因此可能會有焚風發生的機會，比較偏高溫的現象。明天中南部近山區、北部近山區都還是有可能會有比較高溫現象發生。