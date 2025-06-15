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公費大腸癌篩檢擴大對象 114年已篩87萬人次

中央社／ 台北14日電

衛福部今年起擴大大腸癌篩檢對象至45到74歲民眾，以及40至44歲具家族病史者，補助每2年1次免費糞便潛血檢查。國健署統計，今年截至5月底，共篩檢近87萬人次。

國民健康署透過新聞稿表示，早期大腸癌無明顯症狀容易被忽視，然而實證顯示，每2年定期篩檢可降低29%晚期大腸癌發生率與35%死亡率。同時資料顯示，第0期、第1期大腸癌的5年存活率超過9成，而第4期5年存活率則降至未達2成，顯示篩檢結果疑似異常、及早確診的重要性。

國健署長吳昭軍指出，今年起45至74歲、40至44歲具大腸癌家族病史（其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為大腸癌者）民眾，皆可到「全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢」網站（https://escreening.hpa.gov.tw/Home）搜尋提供糞便潛血服務的醫療院所，並接受篩檢。

國健署指出，糞便潛血檢查不具侵入性，檢查前也不必限制飲食，僅需攜帶健保卡至健保特約醫療院所領取採便管，遵循4步驟，在家使用採便棒刮取檢體，送回醫療機構，等待篩檢結果即可。

大腸癌篩檢4步驟，國健署表示，首先是領管，持健保卡至健保特約醫療院所領取採便管並寫下姓名；其次是解便，在坐式馬桶內斜鋪衛生紙，坐上馬桶解便，將糞便留在馬桶內乾區或在報紙上解便後，取得檢驗樣本。

再來是採便，旋轉採便管蓋後，將採便棒向上拔開，裡面的水勿倒掉，在糞便上以輕劃方式重複來回刮取適量檢體後，將採便棒放回管內並用力蓋上；最後是送回，將採便管送回醫療院所檢驗。

若篩檢結果呈現疑似異常，國健署表示，也不用驚慌，配合進一步接受大腸鏡檢查，大部分的息肉在發現當下即可切除，能夠及早阻斷癌症發生或惡化。

國健署提醒民眾，生活忙碌之餘，別忘了照顧腸道健康，除建立良好的生活型態外，也撥空做大腸癌篩檢。

馬桶 大腸癌 國健署

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