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骨科、醫美都用得上 部桃高壓氧護患者與愛美者健康

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃高壓氧科主任鄭明德表示，醫院高壓氧有3位專科醫師負責門診。記者鄭國樑／攝影
部桃高壓氧科主任鄭明德表示，醫院高壓氧有3位專科醫師負責門診。記者鄭國樑／攝影

衛福部桃園醫院高壓氧科主任、骨科醫師鄭明德表示，近期高壓氧發展越加廣泛，除了一氧化碳意外中毒都以高壓氧治療，效果很好，也應用在各種醫美術後消腫修復、新冠後遺症、失眠、人工胚胎植入前的身體保養，甚至養生保健等。

鄭明德也是部桃新屋分院長，他提醒，經過一段時間的高壓氧治療後，患者可以適當補充營養，保持良好的生活作息，同時也要定期接受檢查，密切監測病情變化，以確保治療效果的持續。

鄭明德說明高壓氧治療的原理，當提高動脈血管裡的氧氣含量到兩個大氧壓時，讓氧氣比平時更能擴散到其他部位的血管，用在治療中風損傷缺血部位，高壓氧能把血液和氧氣送進這部位，而且提高3、4倍的氧氣。組織有了氧氣而且濃度增加，就可以發揮修復的功能，否則細包沒有氧氣就死了，有氧氣就能發揮修復的功能。

常見的治療疾病包括中風後遺症、突發性耳聾、糖尿病足潰瘍、潛水夫病、一氧化碳中毒、慢性傷口；骨科嚴重受傷的腫脹、皮瓣手術（補皮）幫助血管循環、骨髓感染等等。

鄭明德建議，患者選擇高壓氧治療時，應與醫師充分溝通了解身體狀況、適應症及注意事項。有些病友可能因其他因素而降低高壓氧治療接受度，最常見為幽閉恐懼症及加壓時無法有效執行耳壓平衡動作，或本身構造不同造成耳朵疼痛。

衛福部桃園醫院連同新屋分院有6座高壓氧治療艙，扮演這類治療重要角色。記者鄭國樑／攝影
衛福部桃園醫院連同新屋分院有6座高壓氧治療艙，扮演這類治療重要角色。記者鄭國樑／攝影

衛福部桃園醫院高壓氧治療團隊守護不同患者健康。記者鄭國樑／攝影
衛福部桃園醫院高壓氧治療團隊守護不同患者健康。記者鄭國樑／攝影

衛福部桃園醫院連同新屋分院有6座高壓氧治療艙，扮演這類治療重要角色。記者鄭國樑／攝影
衛福部桃園醫院連同新屋分院有6座高壓氧治療艙，扮演這類治療重要角色。記者鄭國樑／攝影
衛福部桃園醫院高壓氧治療團隊守護不同患者健康。記者鄭國樑／攝影
衛福部桃園醫院高壓氧治療團隊守護不同患者健康。記者鄭國樑／攝影

醫師 一氧化碳中毒

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