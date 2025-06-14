華航飛釜山降錯跑道 韓方列「準事故」將展開調查

華航CI186桃園飛釜山航班日前在釜山機場發生降錯跑道事件，韓國國土交通部表示，此事件屬於「準事故」，相關單位將展開調查。

韓國國土交通部向中央社表示，這次事件未釀成事故，屬於「準事故」，航空鐵道事故調查委員會預計進行調查。

前機師詹姆士（王天傑）12日晚上在直播中表示，華航CI186桃園飛釜山航班在韓國釜山降錯跑道，國家運輸安全調查委員會也證實有收到通報。

為釐清原因，華航已啟動自主調查。運安會也表示若韓方如有調查就會協助，如果韓方沒有要立案，運安會將會接手。