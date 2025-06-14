6/17南迴公路草埔森永隧道夜間封閉南下車道
南迴公路草埔森永隧道將進行消防設備維修，17日晚上8時至12時草埔隧道和安朔高架橋南下車道封閉，民眾可改走舊南迴公路（台9戊線）。
公路局南區養護工程局大武工務段長陳永銘今天告訴中央社記者，大武工務段安朔交控中心訂於17日（星期二）辦理草埔森永隧道例行消防設備維護，屆時將有維護車輛進入隧道內，因此南下的車道將管制禁止車輛進入。
管制的時間是17日晚上8時至12時，管制路段從台9線426K+770至437K+600，（南迴公路草埔森永隧道及安朔高架橋路段）。
陳永銘表示，當晚台東往屏東方向的民眾提前改走台9戊線，並配合現場交通管制及指揮。
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