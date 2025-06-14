器捐遺愛人間卻釀悲劇？3年後受贈者全數罹癌 驚人真相曝光

器官捐贈是一種遺愛人間的善舉，但移植外科醫師鍾孟軒近日在節目「醫師好辣」中分享一則過去的案例，提醒相關程序必須謹慎。他提到，一名器官捐贈者生前同意捐出器官，沒想到兩到三年後，所有受贈者陸續罹患乳癌，甚至包括男性。

鍾孟軒在節目透露，這起事件引發醫界關注，經後續調查與基因比對發現，所有受贈者體內的癌細胞都與捐贈者相符，證實原來捐贈者在捐出器官時，已經罹患乳癌，卻未在當時被檢出，導致癌細胞透過移植傳播至受贈者體內。

鍾孟軒指出，雖然有心捐贈器官是一種大愛行為，但並非每位捐贈者都適合捐贈。捐贈前須進行完整的醫療評估，確認無感染性疾病與惡性腫瘤，否則可能對受贈者造成嚴重健康風險。

鍾孟軒強調，器官移植的安全性建立在嚴格的醫療把關上，唯有確保每一個步驟無誤，才能讓捐贈者的善意真正發揮價值，成為遺愛人間的正向力量。