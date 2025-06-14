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明天台東火燒風、下周又有水氣移入 賈新興：23日起環境有利颱風生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周一，雲林以南沿海有零星短暫雨，午後南投以北山區及宜花山區有局部短暫陣雨，台中、苗栗及北北基有零星短暫陣雨。本報資料照片
下周一，雲林以南沿海有零星短暫雨，午後南投以北山區及宜花山區有局部短暫陣雨，台中、苗栗及北北基有零星短暫陣雨。本報資料照片

近期有無颱風生成可能？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來2周有利颱風生成趨勢顯示，6月23日起環境有利颱風的生成。

近期天氣，賈新興表示，明天，午後桃園以北山區及宜花山區有零星短暫雨。下周一，雲林以南沿海有零星短暫雨，午後南投以北山區及宜花山區有局部短暫陣雨，台中、苗栗及北北基有零星短暫陣雨。其中，明天至下周一台東有局部火燒風發生的機率。下周二水氣移入，台中以南沿海有零星短暫雨，午後嘉義以北及宜花有局部短暫陣雨。

賈新興說，下周三鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，台中以南沿海有零星短暫雨，午後嘉義以北及宜花有局部短暫陣雨。下周四，午後各地山區及台中以南有局部短暫陣雨。下周五，午後各地有零星短暫陣雨。下周六，午後各地有零星短暫陣雨。22日至23日，午後各地山區有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 賈新興

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