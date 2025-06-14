母親傷口灑鹽…孩子過世2個多月 還接要打疫苗通知

北市一名不足歲的孩子3月逝世後，家長仍陸續接獲衛政單位的疫苗接種通知，議員質疑衛生局未將死亡戶及時排除疫苗通知名單，誤發簡訊致家屬再受創，要求跨局處資料介接應檢討同步。衛生局回應，已縮短兒童醫療補助系統與戶籍資料介接時間。

北市提供出生滿2個月至未滿6歲，且具有第二類北市兒童醫療補助資格的幼兒，全額補助第1至3劑「腸病毒71型疫苗」，並利用簡訊提醒家長。衛生局也建置「嬰幼兒預防接種與保健資訊簡訊系統」，設籍北市的家長完成系統註冊並登錄幼兒基本資料，即可在幼兒預計接種日前7日接獲系統自動寄發的簡訊或電子郵件通知。

議員黃瀞瑩接獲陳情，一名媽媽在孩子3月逝世後，接連接到衛政單位的電話和簡訊通知，提醒孩子要接種相關疫苗，即使已向衛生局反映仍再收到簡訊，不免觸景傷情。親友說，理解公務員公事繁忙，難免疏漏，但無心之過又在傷口撒鹽，希望衛生局不要再次傷害失去孩子的媽媽心。

黃瀞瑩發現，簡訊來源為兩系統，一「嬰幼兒預防接種與保健資訊簡訊系統」是家長主動訂閱的提醒服務，如未主動取消訂閱，簡訊將持續發送，二「腸病毒疫苗關懷簡訊通知名單」由衛生局比對「兒童醫療補助系統」、「全國性預防接種資訊管理系統」後產出接種對象名單。

她說，死亡戶籍異動應於事實發生後30日內辦理，民政局每月5日更新戶籍資料至「政府機關系統交換平台」，衛生局「兒童醫療補助系統」須至次月1日才介接更新，導致死亡資訊無法即時反映，若無人工介入，可能持續發送疫苗通知，兩單位介接資訊的時間不同步，造成1至2個月作業空窗，她要求應同步更新資料，縮短資訊落差。

衛生局回應，該案主因是戶籍資料更新與衛生局兒童醫療補助系統每月資料介接的時間差，目前已縮短兩者介接時間為2天，避免誤發疫苗催種簡訊再發生。如果因故不希望再收到嬰幼兒預防接種與保健資訊簡訊系統的疫苗簡訊通知，可向居住地的轄區健康服務中心反映，即可取消訂閱。