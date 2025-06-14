水氣漸減降雨趨緩 明天全台放晴飆高溫 下周轉夏季天氣

受低壓帶及西南風影響，大氣仍不穩定，天氣風險公司天氣分析師廖于霆今天表示，中南部地區降雨強度趨緩，有局部性陣雨或雷雨，其他地區多為多雲，需留意山區午後局部雷陣雨。全台白天高溫普遍介於31至33度。

明天仍是西南風影響，但是水氣更減少，廖于霆說，各地上半天都是晴時多雲的好天氣，日照強烈，中午高溫各地都可以來到33至35度。午後在中北部山區有短暫雷陣雨發生機會，範圍、強度都不太大。

展望未來1周天氣，台灣天氣將從不穩定逐漸轉為夏季型態。廖于霆表示，下周台灣都位於太平洋高壓邊緣偏南風環境，預計每天午後山區、大台北地區、宜蘭及花蓮仍有局部雷陣雨機會。下周後期，太平洋高壓將逐漸增強並擴大影響範圍，各地天氣轉趨穩定，多為多雲到晴、高溫炎熱的夏季型態。

廖于霆表示，氣溫普遍回升，各地低溫約26至28度，白天高溫32至35度，下周一南部高溫可能達到35至36度，東南部地區有發生焚風的機率。紫外線強度普遍偏高，預報指數將達到「過量」甚至「危險」等級。

至於蝴蝶颱風，廖于霆表示，今天將登陸廣東，然後沿著廣東廣西交界朝福建江西一帶移動，逐漸減弱消散，距離台灣遙遠，對台灣沒有影響。目前西北太平洋上暫時沒有其他熱帶擾動活動跡象，未來1周生成新颱風的機會也不高，持續觀察。