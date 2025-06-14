雨快停了！ 吳德榮：白天起好轉 明熱如炎夏 未來10天颱風生成機率曝

今天白天起西南風逐漸減弱，水氣減少，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，仍有局部短暫陣雨的機率，但降雨漸緩、天氣好轉。氣溫略回升，天氣悶熱。北部23至34度、中部23至34度、南部24至33度、東部22至34度。

明天水氣減少、天氣恢復穩定，吳德榮表示，各地晴時多雲、熱如炎夏，應注意高溫，全台最高氣溫達38度，防曬、防中暑；午後山區偶有零星少量降雨機率。下周一各地晴時多雲；午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，下周二、下周三各地晴時多雲；水氣略增，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，降雨範圍擴大。下周四至23日各地晴時多雲，天氣偏熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

至於颱風動態，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，蝴蝶颱風受太平洋高壓導引，今將經廣東、廣西交界附近，進入大陸、向東北迴轉；受地形破壞，強度將逐漸減弱。歐洲模式模擬顯示，未來10天無其他熱帶擾動發展，亦無梅雨鋒面南下的跡象。