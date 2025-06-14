周末水氣減少 下周一中南部降雨再增多

昨天西南風水氣影響，在中部以南及台東地區有明顯的降雨，部分地區達到豪雨的標準，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，今天台灣附近還是西南風的環境，但是水氣有逐漸減少的趨勢，預期迎風面的中南部仍有局部短暫陣雨，北部、東半部則是有午後局部熱對流雷雨機會，水氣減少之後，降雨的情況相對昨天緩和許多。

天氣風險公司說，明天隨著蝴蝶颱風進入大陸內陸減弱後的低氣壓向長江下游方向移動，台灣附近的西南風持續偏強，但是水氣有限，甚至比今天更減少，迎風面中南部可能仍有一些零星局部的降雨機會，北部、東半部山區預期午後也還是會有零星降雨出現，不過雨量應該都很有限。

今明兩天沿海、高處仍有較強的陣風出現機會，天氣風險公司表示，到海邊、高山地區活動都要小心強陣風影響的情況。溫度也比較高，由於是西南風暖空氣，下雨機會逐漸減少的情況下，預期會有局部高溫發生的機會，尤其明天留意局部下沉增溫帶來的36度或以上極端高溫 ，外出防曬、防中暑。

天氣風險公司表示，下周一、下周二台灣附近雖然還是西南風環境，不過水氣會有增加的趨勢，迎風面的中南部有短暫陣雨或雷雨，各地山區、北部、東半部地區的午後熱對流雷雨也會增多，天氣變得比較不穩定一些。

下周三之後才會再回到夏季型的山區午後雷雨天氣，天氣風險公司表示，隨著高壓西伸增強，台灣附近轉為偏南風到東南風，就可望恢復夏季午後雷雨，並且以山區為主的天氣型態，想要相對穩定一些的天氣可能還要再等幾天。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。