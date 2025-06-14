天氣展望 西南風影響中南部大雨、第2周高溫炎熱

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期初受西南風影響，各地天氣不穩定，中南部有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機會。

氣象署表示，隨後至第2周，西北太平洋副熱帶高壓脊西伸，鋒面北抬至長江口以北，台灣大致為高溫炎熱、多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，降雨影響期間白天高溫略降。6月下旬南海及菲律賓東方海域有熱帶擾動生成訊號，留意最新預報。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，南部以「少於」氣候正常值的機率最小，其他地區以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。