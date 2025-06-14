雷雨今續轟中南部 明天轉乾 下周一再有西南風挾水氣開炸

今天清晨低壓帶及西南風影響，雨勢仍較持續，中央氣象署說，各地有短暫陣雨或雷雨的天氣，其中在嘉義以南地區有局部豪雨發生，中部地區亦有局部大雨發生的機率。

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，嘉義、台南地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

今天白天起水氣稍減少，雨勢逐漸趨緩，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後熱力作用影響，有局部短暫雷陣雨，其中在南部地區及午後中部以北及東北部山區有局部較大雨勢發生的機率；氣溫方面，各地高溫相較於今天稍回升，約31至33度，低溫約25至28度。

離島天氣方面，澎、金、馬祖均有短暫陣雨或雷雨，氣溫方面，澎湖25至30度，金門27至30度，馬祖26至30度。

西南風偏強，西半部、東南部沿海及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；且南部沿海、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率；適逢大潮，南部的低窪地區易有積淹水的現象。

明天環境轉乾，各地大多為多雲到晴，午後桃園以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，西南風影響，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨。

下周一、下周二西南風伴隨水氣影響，降雨熱區為迎風面的中南部地區，有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，其中在中部以北山區有局部大雨發生的機率；下周二清晨至上午北部地區亦有局部短暫陣雨。

下周三至下周五各地大多為多雲到晴，環境轉偏南風，僅迎風面的東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

下周六至23日環境偏南風，各地為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

下周一東南部地區有焚風發生的機率。