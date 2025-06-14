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嘉義以南6縣市豪雨特報 賈新興：中午後降雨才逐漸趨緩
低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，嘉義、台南地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
豪雨：高雄市、屏東縣。大雨：嘉義市、嘉義縣、台南市、恆春半島、台東縣山區、蘭嶼綠島。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，降雨昨晚開始稍減弱，但嘉義以南的雨量仍會持續累積，今天中午後降雨才會逐漸趨緩。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，入夜後水氣如預期地減少許多，各地降雨明顯緩和，但天氣還沒完全穩定下來，今天中、南、東部仍有一陣一陣雷雨，但不下雨的時間會變多，北部則以午後雷陣雨為主。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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