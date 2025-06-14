科普好健康／生物標記輔助 阿茲海默症藥物治療新曙光

過去，失智症的診療面臨三個最大的挑戰。

1.病人太晚進入診間。因為大眾普遍對失智症的誤解與認識不清，總是以為失智是年老必然的現象，等到病情發展到不可收拾的地步，才會想到尋求治療。

2.病人無法得到正確的診斷。許多情況都會導致認知功能退化、精神症狀等，僅靠問診、智能評估、常規抽血及結構性大腦影像，即使是失智症診療專家也有15至20%的機會誤診，一般醫師更高達5成以上。

3.由於以上兩個原因，很多失智病人沒能及時接受適當的治療與照護。

向早期阿茲海默症推進

近幾年，除了既有的乙醯膽鹼酶抑制劑及NMDA拮抗劑的藥物治療外，失智症中占比最高的阿茲海默症已經有新型免疫療法問世，只要挑選合適的病人，有可能清除大腦中的類澱粉蛋白斑塊，並帶來具體的效果。不過，當前有高價位、適應症門檻、施打頻繁及腦部微出血、腦水腫等副作用缺點。

這個等級的藥物治療，越早治療，效果越好，未來適應症有可能會提早推向尚無症狀的阿茲海默症臨床前期，民眾莫不期待進行中的全球臨床試驗結果陸續揭曉。

腦脊髓檢查接受度很低

為了精準診斷阿茲海默症及選定合適的病人接受此免疫療法，發展可靠、非侵入性、且不昂貴的生物標記勢在必行。既有的正子攝影或腦脊髓檢查是標準檢查工具，但民眾接受度很低。近來透過抽血途徑的阿茲海默症生物標記已得到美國食品藥物管理局認可，被建議做為正子攝影或腦脊髓檢查的前篩，料將成為診斷阿茲海默症的新利器。

現在，對於無症狀人士進行阿茲海默症生物標記檢查，主管機關或是學術單位必須制定合理的指導準則，以及提供受檢者得知檢查結果後的建議與對策，以免造成不必要的困擾。

可採不同機轉混合療法

根據美國知名雜誌「阿茲海默與失智」的論文指出，2024年最新阿茲海默症的臨床試驗總計有164個（包含127種藥物），其中病程修飾生物製劑有56個占34%，病程修飾小分子有68個占41%、認知促進劑17個占10%，以及神經精神症狀的治療藥物有23個占14%，各界無不期待好的消息揭露。

未來阿茲海默症治療，可能採多種不同機轉的混合療法，以期達到最好的效果。

不符合接受新型免疫療法的阿茲海默症及相關失智症病人依然會存在，且為數可觀。醫療系統仍應提供藥物治療與非藥物的介入，長照系統也應盡可能涵蓋，給予妥善照顧、預防意外，並支持家屬及照顧者的心理健康，維持好的生活品質。

延緩退化的健康生活型態

根據台灣生活型態醫學會資料，生活型態醫學的六大支柱包括均衡飲食、身體活動、良好睡眠、壓力管理、正向社會連結及避免危害性物質使用，透過實證有效的行為改變，可以預防、治療並逆轉慢性疾病。這六個支柱，同樣適用於失智症。

熱蘭遮失智症協會也提出「三動兩高─頭腦要動、休閒活動、有氧運動、高度學習、高抗氧化食物」、「三筋好─腦筋、血筋、腳筋」、「運動、互動、做家事」等口訣，輕易琅琅上口，值得民眾記取並身體力行。

提早接受治療的無症狀阿茲海默症者，或是接受免疫療法而明顯減緩退化速度的早期阿茲海默症病人，有相當高比例將重新思考活著的意義（IKIGAI）。

其實，所有人都該找尋活著的意義，發掘或發揮自己的能力，有著熱情來幫助他人，這是很高的境界，倘若還有收入，那就是最好不過的了。