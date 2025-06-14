愛肝達人站／醫院是拖吊廠？還是保養廠？

車子被拖吊，是台灣每一位開車族幾乎都曾有過的經驗。一不小心稍微「停」一下，轉眼間愛車就不見了─有人笑說這是政府辦事最有效率的地方。即使多無奈，還是只能乖乖地拿著血汗錢去把它贖回來。

走在路上，常聽見「歐伊~歐伊～」的救護車聲，不禁讓人心頭一緊。那通常不是有人違規，而是身體出了狀況，緊急送往醫院─人體的拖吊廠。

其實，如果平常我們把醫院當作「保養廠」，定期檢查、維修，許多緊急狀況根本不會發生。要避免愛車被拖走，最好的方式就是乖乖停好車。但現實中，常常「一位難求」，不少人會「先將就一下」，結果罰單就來了。同樣的，很多人平常不好好照顧自己，心想「先撐一下」，「我好好的，幹嘛去醫院？」結果某天身體突然出事，緊急送醫，即使花了錢，也未必救得回來。

例如：有高血壓卻不控制，情緒激動或天氣變化，一飆血壓就中風，倒下來只能靠救護車來「拖」。有高膽固醇卻不減重、不檢查，甚至忽略胸悶、心悸的警訊，一場激烈運動就可能心肌梗塞或心跳停止，倒地不起，即使分秒必爭的搶救，也未必來得及。

車子不保養會拋錨，被拖去修車廠，花錢就能解決；但人體不是車子，沒有紅燈警示，也沒有儀表板會叫。以現代醫學角度看，人體的「預警系統」非常不靈敏，一旦倒下，送急診也未必能救得回來。

所以，最聰明的做法就是：別讓醫院成為拖吊廠，而是我們的保養廠。定期回診、做檢查；有三高就好好控制、規則服藥；有B型肝炎病史或家族史者，也應定期抽血與腹部超音波，防範肝癌風險。

醫院不是用來搶救遺憾，而是幫人提前預防悲劇的地方。不要等到身體出事，才後悔當初沒「好好保養」。畢竟，被拖吊的車還能贖回來，但被拖吊的肉身，可能付出的是生命的代價。

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