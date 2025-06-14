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非聽不可
心血管保健~消脂．護心．顧腰子 吃對護腦！防失智「憶」起來
主講：台大癌醫綜合內科部醫師林玟、台大醫院營養室組長陳慧君
時間：6月20日(五)下午1時15分至3時45分
地點：台大癌醫中心醫院5樓國際會議廳（台北市大安區基隆路三段155巷57號）
洽詢：02-2322-0322轉237092、237093
全身調理預防：腦中風的中醫智慧 中藥在腦中風治療的應用
主講：中醫大附醫針灸科醫師吳萱郁、中醫大附醫針灸科醫師黃廷宇
時間：6月21日(六)上午9時30分至11時30分
地點：中醫大附醫第一醫療大樓B1 A003會議室（台中市北區育德路2號）
洽詢：04-2205-2121轉11185
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