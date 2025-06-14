健康你我他／陪病辛勞常求助 感恩醫護的付出

「咚」！一聲沉悶撞擊聲，驚醒沉睡的我，起身查看，93歲的老爺倒臥在血泊中，滿臉的血。兒子大喊：「爸爸跌倒了！流血了！」我們慌忙撥打119，淒厲的鳴聲中馳往鄰近的醫院，於是我們住進觀察病房。

觀察病房就是病床上端有小電視銀幕，連接偵測病人生命跡象的各種管子，包括脈搏、呼吸、血壓、血氧、氧氣機等，病人只能躺在床上被五花大綁著，因為沒有裝導尿管，大小便都得尿布解決。老爺不習慣躺在床上大小便，屢屢要下床上廁所，又吵著要回家，陪病的人除了要清理他的排泄物，還要安撫意識仍清醒的老爺，備極辛苦。

病人的尿布要秤重，常是100克的新尿布，換下之後重2000克。床單、護墊天天換，護理師、護佐雖然有教怎麼做，但面對60、70公斤的老爺根本搬弄不動，只能常向她們求助，醫護人員的缺乏，我體會更深。

這是兩人一室的病房，隔壁床是一位昏迷而呼吸聲極大又急促的病人，他的看護來來去去，有男有女，老老少少。有一天夜裡，聽到護理師說：「你這樣，雇主知道會不高興的。」我不知道發生什麼事？但我知道陪病看護的工作絕不是人在而已。

住院7天，護理師有態度親切的、語氣有權威的，也有話少盡職的，在這麼辛苦的工作環境，為年輕美麗的她們，送上一束花，絕對值得！