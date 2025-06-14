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健康永續行動家／吳明賢用筆關懷 身體力行減碳

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
吳明賢上任之初，就將院長公務車換成一輛純電汽車，是全台醫療院所首例。圖／吳明賢提供
吳明賢上任之初，就將院長公務車換成一輛純電汽車，是全台醫療院所首例。圖／吳明賢提供

吳明賢可能是全台最常寫臉書的醫學中心院長，發文題材從醫學教育、醫病關係到時事針砭，回老家過年還特別介紹嘉義小吃，有人文思考，也有人間煙火氣，是台大百年來最具親和力的院長。吳明賢在疫情期間臉書寫得最頻繁，他說希望書寫有助正確訊息的傳播，讓民眾安心。

為了解基層心聲，吳明賢每個月都會寫信給全院員工，說明醫院經營方針與近期時事，每三個月一次職工座談會、半年一次主治醫師座談會，並設置院務諮詢委員會。他笑說，「不是院長說了算」。台大也是最早成立工會的公立醫院，開會、寫信和溝通，這些都增加管理成本，但有助組織向心力，「這本來就是醫院應該做的」。

吳明賢出身嘉義平凡家庭，從小喜歡看書，國小看的最多的書是「佛經」，疫情期間每天勤奮寫心經；國中後進入武俠小說的世界，他拆解武俠，「武」是止戈為武，所以重點在「俠」，俠之大者為國為民，醫師擁有的知識與技術，如同絕世武功，所以要能夠「行俠仗醫」。

行政職務繁重，但吳明賢力求生活規律，常至郊山爬山，把研讀業外書籍當成娛樂，精神、體力養好，效率提升，時間自然就多出來。他表示，比起「時間管理」，自己更常做「精力管理」。

減碳成為醫院新顯學，吳明賢上任之初，就將院長公務車換成一輛純電汽車，是全台醫療院所首例，政府免收牌照稅，鼓勵公務機關換購電動車。院長司機分享，換購電動車後，使用至今幾乎沒有維修，減少汙染，也幫醫院省下許多經費。

電動車 減碳 吳明賢

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