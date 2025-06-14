健康永續行動家／馬祖計畫 吳明賢樹立胃癌防治國際準則

上醫醫國，身為台大院長，也是醫學院教授，吳明賢期許年輕學子要做上醫，醫師處理的是人不是疾病，醫師的作為可能影響政策，造福更多人。吳明賢有此感悟，與「馬祖計畫」有關，他在此投注逾廿年心力，根據研究結果建立了國內胃癌篩檢與治療標準，更被國際認可為胃癌防治國際準則。

諾貝爾生醫獎得主馬歇爾(中)證實幽菌是造成胃潰瘍和胃炎的主因，與吳明賢(右)及恩師林肇堂(左)合影。圖／吳明賢提供

馬祖曾是全台胃癌發生率最高地區，死亡率是台灣三至五倍。一九九五年，吳明賢當主治醫師第一年，就跟著恩師、台大教授林肇堂和中研院士陳建仁展開馬祖研究。歷經十五年，進行六輪大規模篩檢與治療後，當地胃癌發生率降低了百分之五十三，現在胃癌在馬祖已經罕見，「馬祖計畫」的研究成果讓台灣聲名遠播海外。

吳明賢博士班即以胃癌為主題。林肇堂提起，有位門診護理師是馬祖人，建議「研究胃癌，馬祖病例最多，去那裡就對了！」台大醫院在中央與地方政府支持下，前往馬祖，吳明賢記得第一次出發，晚上十點在基隆港，帶著當時的纖維式胃鏡（fiberscope）上了台馬輪，一直到早上六點，船才在南竿島靠岸。

馬祖鄉親好客，吳明賢說，來這做研究的每個人酒量都增進不少，但當時沒有人預見這系列研究會大大改變未來。馬祖於二○○四年推行「全面根除法」後，幽門桿菌盛行率由近七成降低為約一成，預期今年胃癌發生率下降達百分之六十八，死亡率降低百分之卅九，消滅胃癌威脅，此政策為世界首例。

二○二○年，「馬祖計畫」實施十四年後，防治胃癌的成果登上知名期刊「Gut」，為全球樹立胃癌防治準則。吳明賢很謙虛，一切成果有賴台大醫院、台大公共衛生學院、馬祖認真的醫護及公衛團隊合作，「我在其中不過是一顆小螺絲釘」。但他最高興、有成就感的不是發表多少篇論文、受到多少讚許，而是讓台灣胃癌死亡率大幅下降。