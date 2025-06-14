健康永續行動家／台大醫院院長吳明賢為醫療永續開路 讓年輕人投入

「行俠仗醫，以醫弘道」新書發表會上，台大院長吳明賢一句「健保制度不該讓醫師犧牲善良，才能得到應得補償」，引發熱議。資深醫師心有戚戚焉，但也有年輕醫師認為是醫德勒索。面對質疑，吳明賢說，不是要批評年輕人，年輕人追求生活品質是對的，「他們離開醫院是我們的責任」。

今年是台大創院一三○年，身為國內最具歷史龍頭醫院院長，吳明賢遭逢的挑戰卻是過去百年未見。他沒有把年輕醫師對他的「炎上」放在心上，既然身為台大院長，就不該只是拿「蒼蠅拍」打蚊子，「假如台大院長都不敢說，還有誰敢說？」對他來說，最重要的使命是留住人才，在健保制度下維護醫療生態，守護下一個百年的健康。

新評審制 為醫師減輕負荷

今年一月，百年台大改變了行之有年的規定，過去在台大要升任主治醫師，必須服務、教學、研究兼顧，這三個任務被稱作「胡椒鹽」，服務績效、教學成果、研究論文缺一不可。今年開始，論文發表擔任共同作者即計入研究績效，讓醫師適性發展，盼留住人才。

吳明賢的改革獲廣大回響，照顧病人是醫者天職，有些醫師擅長診斷、有些手術技巧高超，有些視病猶親，不能因為研究數量否定醫師能力。但吳明賢強調，教學與研究仍是台大醫院最重要的任務，教育部每年補助經費不足五億元，院方每年投入超過卅億元。

吳明賢說，「教學、研究是台大醫院的『精氣』，精氣充足時，一個人就會神采飛揚，當教學、研究做得好，服務也會更上層樓」。

平等共榮 加薪提升向心力

台大員工不只有醫師，總院編制內外合計逾萬人。為員工創造平等、共榮的就業環境，提升向心力，是首要之務。台大醫院近期數次加薪，也調升值班費，並要求護理部針對剛從學校畢業的新人，以多元方式協助融入照護團隊。

吳明賢表示，照護病人講求連續性，疾病沒有假期，比起企業，醫療本質更接近「志業」，台大醫院自聘員工的薪資總和，已經超過公務人員，醫院自負盈虧，一旦虧錢，就付不出績效獎金，處境相當艱巨。

心繫病患 堅持住醫療核心

「雖然經營醫院很難，但我一直提醒自己，要擴大台大體系的影響力」。吳明賢表示，許多醫院積極發展各式新型態的醫療模式，但台大醫院從事任何醫療項目，都必須本於實證，且對病患有助益。

「正派經營，真歹經營」。吳明賢常把這句話掛在嘴邊，但他認為，攸關民眾健康，醫療院所比一般民間企業更需要秉持「君子愛財、取之有道」的精神，「醫療是資訊極不對稱的行業，醫師再小的決定，都會影響病患一輩子」。

兒科、胸腔科等工作較為繁重科別，陸續傳出人才斷層、新血難募的困境。年輕世代務實、重視生活品質，但吳明賢經常引用哲學家黑格爾名言「一個組織一定要有仰望星空的人，不能只有只看腳下的人」，而他將致力提升醫院待遇及職場環境，治理透明，有遠景，讓年輕人願意留任。