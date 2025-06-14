荔枝產量腰斬 漲價逾3成

天氣熱，荔枝逐漸進入產季，但今年三月低溫、四月豪雨，造成荔枝花穗受損，不管黑葉、玉荷包、糯米荔枝或新品種，今年平均產量都減少五至六成，價格上漲三成以上，每台斤零售價上看七十元，賣相好的每台斤甚至飆上百元。

彰化縣從芬園鄉到社頭鄉盛產荔枝，品種以黑葉荔枝居多，占七成以上，其次為玉荷包、糯米、玫瑰紅、台農一至七號等新品種荔枝。果農表示，今年結果率低，血本無歸欲哭無淚。

社頭鄉協和村八卦山麓種數百公頃荔枝，村長劉聰波說，除三月中旬低溫寒害、四月下雨外，農村人口老化勞動力短缺，年逾七十歲農民見荔枝開花不佳，索性聽天由命，也讓荔枝減產更嚴重，估比往年少五至六成。

劉聰波說，去年荔枝產地批發價每台斤廿五至廿八元，今年量少價揚，每台斤上漲到卅七元至卅八元，現在應是荔枝盛產期，但市場上數量仍不多，零售價從七十元起跳，色澤、顆粒、甜度一級的每台斤一百元。

南投縣種植荔枝面積逾一三○○公頃，農民表示，今年三月連續十三天氣溫低於攝氏十四度，影響荔枝開花授粉，導致結果率偏低，今年產量僅為往年的三至五成，因荔枝得靠人工摘採，甚至有荔枝農因不符成本而放棄採收，目前農業部已啟動天然災害現金救助。

台中市太平區農會總幹事余文欽說，太平區是台中荔枝重要產地，多為黑葉荔枝，三月連續低溫、降雨，致授粉不佳，山區更明顯，產量減四、五成，去年市價每台斤四十五至六十元，今年已漲到六十至八十元。