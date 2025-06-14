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我芒果、番石榴 獲准銷歐盟

聯合報／ 記者葉冠妤周宗禎吳淑玲王昭月／連線報導

歐盟執委會衛生與食品安全總署（DG SANTE）日前通知農業部，台灣芒果與番石榴已獲准輸入歐盟，即起可進軍歐盟成員國市場，未來將精準行銷，強化台灣的水果、農漁加工品於歐洲的市場辨識度；芒果及番石榴大宗產地的台南與高雄樂見其成，指國內農產打開國際市場極不容易，多一條銷售通路都是正面好事。

據統計，去年我國芒果出口前三名出口值國家為日本、南韓、香港，分別出口六六○、七四九、八三九公噸，番石榴主要外銷加拿大，出口一八二三公噸，其次是香港三五七公噸、美國八十九公噸。

農業部表示，由於台灣為果實蠅疫區，芒果與番石榴等果實蠅寄主無法直接輸歐。防檢署憑藉多年檢疫處理，以及依蒸熱及冷藏技術等，成功輸銷多國的經驗，證實可有效防治歐盟關切的果實蠅害，因此向歐盟提出申請。如今歐盟准許台灣芒果與番石榴輸入，顯示我國植物檢疫技術與風險管控能力獲國際認可，成功突破歐盟高門檻限制。

台南市農業局表示，台南市是國內芒果第一大產區、番石榴則是第二大，近年台灣失去中國大陸市場後，努力開拓新外銷市場，芒果已打進日本、南韓、紐西蘭，如今開放芒果與番石榴可輸入歐盟，是正向好消息。

目前台南芒果進入產季，不過今年產量較少，要外銷歐盟有難度；產季在年底的番石榴攻進歐盟，應有市場。台南市長黃偉哲說，去年九月他率團到荷蘭推介農產品，許多歐洲通路商對台南農產大感興趣，但礙於歐盟的檢疫法規，引進仍有困難。

高雄市農業局長姚志旺說，高雄出口的番石榴成功外銷美國及新加坡，對即將能進軍歐盟樂觀其成，不過，國產水果要打進歐盟市場，仍須考察市場消費情況，再據以推廣，台灣過去銷到國外的番石榴價格偏高，真正要打入國際市場仍具挑戰。

我國芒果目前已可輸銷日本、南韓、澳洲、紐西蘭、加拿大、新加坡、香港、馬來西亞等國，番石榴則獲美國、加拿大、中國、香港、新加坡、馬來西亞、汶萊及帛琉等國開放准入。

芒果 歐盟 外銷

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