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孤獨感影響語言力 失智率增

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
國衛院團隊發現，孤獨感與老年憂鬱症相關，也影響長者語言能力，孤獨感較嚴重長輩，語意辨識愈慢，顯示認知功能退化，且在腦波測試中，發現與早期失智症類似的神經指標。記者胡經周／攝影
國衛院團隊發現，孤獨感與老年憂鬱症相關，也影響長者語言能力，孤獨感較嚴重長輩，語意辨識愈慢，顯示認知功能退化，且在腦波測試中，發現與早期失智症類似的神經指標。記者胡經周／攝影

年紀愈大，若「孤獨感」愈高，，失智風險將會愈高。國衛院調查發現孤獨感高的長者，對於詞語的理解時間比孤獨感低的長者還長，也比較容易出錯，從神經表現分析，與早期失智症類似，呼籲政府及長照機構，將孤獨感視為認知功能退化的重要風險因子，並納入常規評估。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成表示，全球愈來愈注重「孤獨」對人類身心帶來的影響，多項研究顯示，獨居、喪偶等因素會使長者的孤獨感提升，孤獨除了會增加憂鬱症的發生，也有較高的比例會發生失智症。

國衛院研究團隊為證實「孤獨感」與疾病之間的關係，分析逾五十位平均年齡約六十六歲健康長者，研究其理解語言能力，觀察長者們的腦波變化。調查發現，孤獨感較高的長者，在實驗過程當中，聽到異常的詞語時，腦波訊號比孤獨感低的長者強，代表愈孤獨長者，理解詞語的時間長，也比較容易出錯，此神經表現與早期失智症患者類似。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員黃緒文表示，孤獨感雖然不是心理疾病，但與社交品質有關，當長者因為孤獨感，會漸漸失去對語言的理解能力，也會讓他們在被照顧的過程中，出現溝通障礙，連帶影響照顧品質，進而出現惡性循環。

許志成表示，語言是人際溝通的橋樑，而孤獨感削弱語言理解能力，孤獨感不只發生在獨居者身上，喪偶長者的孤獨感表現也格外明顯，八十五歲以上的長者，約有百分之六十四點三喪偶，並以女性為多。若能揪出容易出現孤獨感的長者，提早介入，能提早預防長者走進憂鬱、失智的牢籠中。

高齡者 語言 社交 孤獨 失智

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孤獨影響長者對語意的理解 國衛院提醒為早期失智變化

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