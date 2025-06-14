釜山機場需迴轉降落 考驗航班駕駛

華航飛釜山班機前天發生降錯跑道事件，引發討論。據了解，類似的錯誤其實在釜山機場過就發生過兩起，其中包括今年三月廿五日，韓籍航空真航空ＬＪ三一二航班，險些撞上當時在一八Ｌ跑道頭準備起飛的釜山航空航機。

釜山機場因地形關係，如果要從一八跑道進場，駕駛得一邊降落一邊大迴轉，繞場階段幾乎一半要靠目視，前後只有短短幾十秒時間，加上降落時，天氣條件有變化，進場難度較高。

據了解，釜山機場也發生過至少兩起類似事件。二○一九年九月七日，上海航空一架波音七三七—八○○客機，從上海浦東飛往釜山，在進行儀器進場時，機組員錯誤地降落在一八Ｌ跑道，而非獲准的一八Ｒ跑道，所幸並未造成人員傷亡。調查結果指出，機組人員在繞場進場時，轉彎過於靠近跑道，且混淆一八Ｒ和一八Ｌ跑道的下滑道指示燈。

今年三月廿五日，韓籍真航空也發生類似嚴重誤失。當時真航空ＬＪ三一二從日本札幌返回釜山，在釜山金海機場準備降落時，機師疑聽錯塔台指令，將原本指示的一八Ｒ跑道，誤降至一八Ｌ跑道。當時，釜山航空一架班機正準備進入一八Ｌ跑道起飛，所幸塔台及時發現並阻止，避免兩機對撞。