飛釜山降錯跑道 華航道歉調查

華航ＣＩ一八六台北桃園飛釜山航班，前天降落釜山機場時，疑似降錯跑道，險些撞上正在起飛跑道上的飛機，所幸未造成事故。華航昨證實，該班機由於降落釜山時未符塔台要求，為完整釐清事件原因，公司啟動自主調查。我國運安會也收到通報，屆時將協助韓方調查。

YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」昨透過影片爆料，指華航ＣＩ一八六班機航管許可是一八Ｒ跑道降落，但實際卻降落在一八Ｌ跑道上，當時真航空ＬＪ二一航班正準備從釜山飛往曼谷，好險還沒進入跑道，否則兩架飛機恐在跑道上相撞。

華航昨天為此二度致歉，強調一向以飛航安全為最高原則，絕不妥協，立即啟動檢討與調查，並通報相關主管機關，即日起通告所有機組員，須落實交互確認及相關作業規範，啟動更高標飛安防護作業。針對場站部分，也會強化資深經驗組員派遣。

由於該航班的二位前艙機師在誤降跑道後已留在當地接受調查，加上機場宵禁，華航表示，原定前天返台的航班改至昨日出發，另也調派另一組機組員執行飛航任務，並安排旅客住宿休息及餐食，飛抵桃機時還準備裝有巧克力及五百元餐補費用的禮盒給旅客。

運安會執行長林沛達表示，前天已收到通報，但由於該案發生地在南韓，會由南韓航空事故調查單位航空鐵道事故調查局（KARAIB）主責調查，但因華航是我國航機，運安會身分則是國家授權代表，協助韓方調查。

一名華航前機師指出，釜山機場不算是好進場的機場，因地形關係，進場階段要做大繞圈，繞場時幾乎有一半時間要靠目視，無法儀降，若前艙機師對該機場不熟悉或訓練不足，就容易發生類似此次華航誤降跑道狀況。

該名機師指出，華航Ａ三三○、三二○系列機隊，以及七三七—八○○機隊都有內規，僅部分飛行員適合派遣飛釜山，機隊內也會加強訓練。據掌握，此案航班的正駕駛是華航模擬機教官，資歷很深。

該名機師表示，依照全球性即時航班追蹤服務商Flightradar24，記錄當時ＣＩ一八六落地釜山機場前的軌跡，發現當時兩條跑道都在右側，飛機在左側，ＣＩ一八六須做一個右迴轉下滑動作目視進場，但機師看不到後方跑道位置，還要一邊下高度、掌握轉彎弧度等，等到轉正五邊落地時，前方出現兩條同一方向的平行跑道，容易下意識落到左側，也就是航機轉彎弧度較大的一八Ｌ跑道上。