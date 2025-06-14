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租YouBike 2.0E 台南、高雄、屏東下月起強制加保
YouBike是都會中不可或缺的交通工具，因騎速快，事故風險相對增高，台南、高雄、屏東3縣市7月1日起同步要求，會員須完成免費加保「公共自行車傷害險」，才能租借電動輔助自行車，以確保騎乘安全。
台南市交通局長王銘德說，台南市自2023年啟用YouBike系統以來，傷害險投保率已9成。YouBike 2.0E電動輔助自行車因有電力輔助，路程更輕鬆舒適，但時速上限達每小時25公里，為確保使用者安全，下月起會員需透過微笑單車官方網站或App完成免費加保，才能租借。
高雄市YouBike2.0E電輔車每日周轉率達9次，為全台最高。交通局表示，近年受TPASS通勤月票帶動，全市YouBike站點已達1436站，突破6600萬人次使用，每月逾180萬人次，投保率亦超過9成。7月起若未勾選同意加保，將無法租借。
屏東縣YouBike啟用2年，至今已設154站，年底預計增至170站，累計超過356萬人次使用。配合南高屏共同生活圈政策，7月起同步實施電輔車投保規定。使用人次最多的站點都在屏東市，依序為屏東車站、屏東轉運站、屏東公園。
3縣市交通局提醒，保險人須與票卡使用者相同，投保後全台YouBike系統皆適用，最高理賠金額達100萬元，住院日額最高1000元。
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