大樂透頭獎連4槓 下期獎金上看1.4億元

大腸癌曾連續15年位居台灣癌症發病之首，直至2021年癌症登記資料才由肺癌奪走冠軍，但大腸癌仍是國人癌症死因排名第三的隱形殺手。大腸癌不僅嚴重威脅台灣民眾健康，也是全球多數國家面臨的重要癌症挑戰。

2025-06-13 20:19