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大樂透頭獎連4槓 下期獎金上看1.4億元

中央社／ 台北13日電

大樂透第114061期今晚開獎。中獎號碼為01、27、13、02、20、10，特別號49；派彩結果，頭獎槓龜，連4槓，下期（17日）預估銷售新台幣1.25至1.35億元，頭獎金額上看1.4億元。

大樂透加開19組100萬獎項開出情形，19組中開出7組，總中獎注數為7注，7組皆為單注中獎，本期尚有12組100萬獎項未開出，將於次期（17日）繼續加開。

貳獎3注中獎，各得獎金126萬376元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣 大樂透

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大樂透頭獎連6槓 下期獎金上看1.9億元

大樂透第114056期開獎

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