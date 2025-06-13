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悲慘世界音樂劇40週年音樂會 台北樂迷滿座

中央社／ 台北13日電

全球矚目的音樂劇「悲慘世界」40週年紀念版音樂會， 昨天在台北國家戲劇院首場演出滿座，今天第2場演出同樣吸引樂迷前來見證經典魅力。

今日下午主辦單位特別舉辦彩排記者會，開放媒體搶先體驗，現場帶來2首經典曲目，由飾演芳婷（FANTINE）的露西．瓊絲（Lucie Jones） 演唱的獨唱曲I dreamed a dream以及One day more，演員著正式服裝演出、演唱，帶領觀眾穿梭19世紀法國歷史場景。

駐團導演尚．皮耶．范德斯普（JEAN-PIERRE VANDER SPUY）表示，這次製作團隊特別為這齣史詩級經典作品進階升級，融入嶄新元素，結合現場音樂劇、音樂電影、各種演唱會形式，連他自己都感到振奮。

范德斯普表示，這次是「悲慘世界」40年來首度來到台北演出，昨天首演就感受到劇迷朋友滿滿的熱情與掌聲，非常期待接下來以及7月在高雄的演出，製作團隊及演出成員都感到非常興奮，迫不及待要將最好的演出呈現給台北、高雄的觀眾。

主辦單位寬宏藝術表示，這次巡演由英國原班製作精心選角，匯聚超過110位演員、樂手及幕後團隊，超過300件精緻服裝，細膩還原經典人物，空運來台超過200支燈光、設計超過400組燈光變化指令及總重120噸的佈景、服裝與設備。

「悲慘世界」40週年紀念版音樂會，即日起至7月6日在台北國家戲劇院，7月10日至27日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出。

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