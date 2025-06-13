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梅雨季討厭的白蟻滿天飛 四步驟簡單驅蟲蟻

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
蚊蟲因趨光性常在夜間試圖進入室內，甚至衝撞玻璃，家中窗簾可選擇安裝全遮光的蜂巢簾面料。圖/芮格居家提供
蚊蟲因趨光性常在夜間試圖進入室內，甚至衝撞玻璃，家中窗簾可選擇安裝全遮光的蜂巢簾面料。圖/芮格居家提供

每年4至7月是梅雨季是白蟻的繁殖季節，雨天的空氣濕度升高是其交配與尋找居住處的好時機，大量白蟻傾巢而出、入侵家裡，會快速啃食珍貴的木製傢具與木門框，破壞裝潢與書櫃，非常可怕。它繁殖力超強，一不小心就泛濫成災，造成居家財物損壞。

白蟻是趨光性的蟲子，平常不會無故出現在室內，大多從窗戶縫隙內鑽進屋，也可能從任何渠道爬入室內繁殖，朝燈管、顯示器、手機等所有會發亮的東西飛去，尤其雨天常會聽到白蟻飛去撞玻璃或燈泡的聲響，實在令人煩惱。

潮濕雨季是白蟻大量出沒的季節，蟻量過多時必須分巢，長出翅膀飛離舊巢，落地後利用肌肉掙扎使翅膀脫落，以便尋找合適處所建巢並進入交配期。趨蟲專家指出，最重要的是要遮住會吸引蟲子的光，裝遮光窗簾能有效防止吸引白蟻。

如何防止白蟻入侵家中大搞破壞？專家提供以下4種方法：

第一步就是直接遮住吸引白蟻的光線，使用遮光窗簾或全遮光的蜂巢簾面料，藉以有效阻隔光線，讓光勿漏出室外，室內燈改用黃色燈泡，讓白蟻減少誘因靠過來。

第二、緊閉門窗並加裝蚊紗網，雨天應緊閉門窗，讓白蟻無縫可入。

第三、使用除濕機降低室內溼度，潮濕的木頭是白蟻最喜歡的食物，保持居家的通風乾燥，讓白蟻不喜歡你家。

第四、若家中已發現白蟻，可使用環境用的白蟻藥（非一般殺蟲劑）來殺滅，無法改善時應儘速尋求專業除蟲消滅白蟻，來了只好採取消滅措施。

梅雨季討厭的白蟻滿天飛，室內燈改用黃色燈泡，可減少白蟻靠過來的誘因。圖/芮格居家提供
梅雨季討厭的白蟻滿天飛，室內燈改用黃色燈泡，可減少白蟻靠過來的誘因。圖/芮格居家提供

白蟻 梅雨

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