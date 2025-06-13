台灣農漁產品拓外銷 檢疫與冷鏈物流奠利基

農業部今天宣布，台灣芒果與番石榴獲准輸入歐盟。近幾年，台灣農漁產品陸續拓展外銷市場，除了檢疫獲肯定，逐步建置的冷鏈物流系統，也是協助外銷的利基。

農業部表示，台灣屬於東方果實蠅及瓜實蠅等檢疫有害生物疫區，以往芒果及番石榴等果實蠅寄主無法直接輸銷歐盟；不過，動植物防疫檢疫署開發的蒸熱處理技術，芒果已可長期輸銷日本、韓國、澳洲及紐西蘭，番石榴則透過冷藏檢疫處理已輸銷美國、加拿大，確認相關檢疫處理確實可以有效殺滅歐盟國家關切的果實蠅類病蟲害。

至於首批芒果或番石榴何時會銷到歐盟國家，農業部國際事務司副司長洪曉君告訴媒體，今年芒果的量減產，是否有足夠歐盟要求品質的數量，目前無法確定，番石榴也正與有外銷實績的果園了解中。

洪曉君說，近幾年，番石榴外銷加拿大的情況非常好，因為番石榴硬度很適合做為歐美人喜愛的沙拉內容物，是相當具外銷潛力的台灣水果。

農業部說，芒果將來要外銷歐盟國家時，一樣必須在動植物防疫檢疫署監督下，完成攝氏46.5度、30分鐘的蒸熱處理。

農糧署果樹及花卉產業組副組長范國慶告訴中央社記者，冷鏈是農產品從生產、採收消費者手中的低溫供應鏈，並依農產品特性調節溫度。

范國慶指出，以要外銷的芒果及番石榴為例，採收後先送到集貨場做分級處理，芒果在進入冷鏈前先蒸熱，之後包裝送上冷鏈車隊，依客戶需求選擇海運或空運，一路都須維持在3到5度的低溫；番石榴不必蒸熱，是透過17天冷藏檢疫，溫度必須維持在1度。

范國慶說，歐盟對番石榴的檢疫，接受在台灣完成17天1度的冷藏檢疫，或在1度的冷藏櫃運輸至少17天，一般船運到歐洲時間是18至21天。

農業部表示，為更有效降低農產品損耗，提高農民收益，全面翻轉台灣農業發展，政府近幾年針對全國農、漁、畜產業，同步加速興建旗艦物流中心及區域物流中心、升級大型批發市場冷鏈設備、協助農企業與農民團體建立產地冷鏈儲運設施與販售攤的溫控設備。